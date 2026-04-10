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Blu Radio  / Regiones  / Santanderes  / Paro campesino en Lebrija continúa indefinido mientras se alista mesa de diálogo con IGAC

Paro campesino en Lebrija continúa indefinido mientras se alista mesa de diálogo con IGAC

La Gobernación de Santander confirmó que el próximo lunes se llevará a cabo una reunión en Lebrija entre líderes de la protesta y funcionarios del IGAC.

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