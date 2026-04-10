Paro campesino en Lebrija continúa indefinido mientras se alista mesa de diálogo con IGAC

La tensión social en el departamento de Santander se mantiene por cuenta de los bloqueos viales protagonizados por comunidades campesinas, que han decidido continuar el paro de manera indefinida a la espera de soluciones concretas frente a sus demandas, principalmente relacionadas con la actualización catastral.

En este contexto, el Gobierno departamental confirmó que el próximo lunes se llevará a cabo una reunión en Lebrija entre líderes de la protesta y funcionarios del IGAC, en un intento por destrabar el conflicto. Desde la Gobernación de Santander reiteraron el llamado a levantar los bloqueos en las vías, señalando las graves afectaciones que estos generan en la movilidad, el abastecimiento y la economía regional.

Actualmente, se mantienen dos puntos críticos de concentración en Lebrija: uno en el sector del peaje hacia el aeropuerto y otro en Brisas, sobre la vía que conduce a Barrancabermeja. Esta situación ha impactado a miles de ciudadanos y viajeros que transitan por estos corredores estratégicos. No obstante, las autoridades han habilitado un corredor humanitario para mitigar parcialmente las afectaciones.

El próximo lunes se realizará en Lebrija reunión entre líderes de protesta campesina en Santander y funcionarios del IGAC. "Hacemos un llamado a levantar los bloqueos en las vías', señaló la @GobdeSantander #VocesySonidos pic.twitter.com/u6VNnDbzz5 — Blu Santanderes (@BLUSantanderes) April 10, 2026

El alcalde de Lebrija, Gabriel Martínez, lídera un Puesto de Mando Unificado (PMU), en articulación con la Defensoría del Pueblo, la Personería Municipal de Lebrija, la Gobernación de Santander y la Policía Metropolitana de Bucaramanga, con el objetivo de monitorear y atender la situación en tiempo real sobre los bloqueos.



"Desde la administración municipal se ha hecho un llamado a la ciudadanía para transitar con precaución por las zonas afectadas, mientras se trabaja en la habilitación intermitente del paso. Sin embargo, hasta el momento no se ha logrado un acuerdo concreto por la falta de garantías en el diálogo con algunos voceros del paro", dijo el mandatario.

Gremio de agencias de viajes alerta afectación al turismo por bloqueos en Santander #VocesySonidoshttps://t.co/3G2kUCDfVZ — Blu Santanderes (@BLUSantanderes) April 10, 2026

En medio de la crisis, el alcalde también ha emprendido acciones legales contra la actualización catastral impulsada por el IGAC, argumentando la defensa de los intereses de los campesinos del municipio.

Suspenden venta de pasajes desde Terminal de Bucaramanga por bloqueo de vías en Santander #VocesySonidoshttps://t.co/6fWLnWf6Ou — Blu Santanderes (@BLUSantanderes) April 10, 2026

Finalmente, el mandatario local hizo un llamado urgente al Gobierno Nacional de Colombia y al presidente Gustavo Petro para que se adopten decisiones inmediatas que permitan superar la situación que hoy mantiene en vilo a Santander.