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Gremio de agencias de viajes alerta afectación al turismo por bloqueos en Santander

En Santander campesinos que protestan contra el Igac por el aumento del avalúo catastral de sus predios mantienen bloqueadas vías principales en seis municipios.

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