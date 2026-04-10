Gremio de agencias de viajes alerta afectación al turismo por bloqueos en Santander

La crisis de movilidad y orden público en Santander y Norte de Santander ya empieza a pasar factura al turismo. El gremio de agencias de viajes advirtió que los bloqueos viales y las restricciones en el transporte aéreo están afectando de forma directa la llegada de viajeros y la dinámica económica de la región.

La Asociación Colombiana de Agencias de Viajes y Turismo, Anato, expresó su preocupación por el impacto que ha tenido el cierre del Aeropuerto Internacional Palonegro y las dificultades en las vías de acceso, una situación que ha obligado a cancelar vuelos y alterar itinerarios en plena temporada de viajes.

De acuerdo con el gremio, la conectividad aérea de Bucaramanga se encuentra seriamente comprometida, con decenas de frecuencias afectadas en rutas clave hacia ciudades como Bogotá, Medellín y Cúcuta, además de conexiones internacionales.

La situación no solo ha impactado a los viajeros, sino también a agencias de viajes, operadores turísticos y comercios que dependen de la actividad turística. “Cada cancelación representa pérdidas económicas y afecta la confianza de los visitantes”, advirtió el gremio.



A las complicaciones aéreas se suman los cierres en corredores estratégicos que comunican a Bucaramanga con otras zonas del nororiente del país, lo que ha dificultado tanto el ingreso de turistas como la movilidad interna.

Desde Anato insistieron en la necesidad de que el Gobierno Nacional intervenga para restablecer el orden público y garantizar la movilidad en la región, al considerar que la prolongación de esta situación podría generar un impacto económico mayor.

Aunque el gremio reconoce el derecho a la protesta, recalca que este no puede afectar de manera prolongada servicios esenciales ni derechos de terceros, como el libre tránsito o el trabajo.