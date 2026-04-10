En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Fiesta cárcel Itagüí
Artemis II
Arenceles Ecuador
Inflación

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Santanderes  / Suspenden venta de pasajes desde Terminal de Bucaramanga por bloqueo de vías en Santander

Suspenden venta de pasajes desde Terminal de Bucaramanga por bloqueo de vías en Santander

Las empresas de transporte no están vendiendo pasajes hacia Bogotá, la costa Atlántica, Barrancabermeja y municipios del sur de Santander y el Magdalena Medio.

Publicidad

Publicidad

Publicidad