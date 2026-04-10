Suspenden venta de pasajes desde Terminal de Bucaramanga por bloqueo de vías en Santander

Siguen las afectaciones por el paro campesino en Santander. Las empresas de transporte terrestre de la Terminal de Bucaramanga suspendieron la venta de tiquetes debido a los bloqueos en las principales vías del departamento.

La situación ha dejado a decenas de viajeros varados, muchos de los cuales han tenido que pasar la noche dentro de la terminal, a la espera de que se restablezca el tránsito y puedan continuar sus trayectos.

Entre los afectados está Astrid Benítez, quien tenía previsto viajar hacia Barrancabermeja. Según relató, desde el día anterior permanece en la terminal sin poder movilizarse.

“Desde ayer salimos de nuestro hogar y no tenemos dónde quedarnos. Mi esposo tuvo una cita médica en Bucaramanga y aquí estamos, sin solución de transporte. Tenemos hijos en casa esperando y no hemos podido viajar”, expresó.



Otro pasajero, Juan Alberto Cabarca, también manifestó su inconformidad por la situación y pidió una pronta solución.

“Le pido a los manifestantes que ya llevan dos días, hay personas con familia, con hijos que deben ir al colegio. Estamos aquí aguantando hambre, durmiendo en el piso. Yo voy para Barrancabermeja y necesito trabajar, ¿ahora qué hacemos?”, cuestionó.

La suspensión en la venta de tiquetes responde a la imposibilidad de garantizar las rutas, debido a los cierres en corredores clave del departamento. Empresas de transporte han optado por frenar operaciones ante el riesgo de quedar atrapadas en medio de los bloqueos.

Panorama a esta hora en la Terminal de Transportes de Bucaramanga, donde se presentan problemas para la salida y llegada de buses debido al paro campesino y bloqueo de vías. Cientos de pasajeros esperan desde hace varias horas alguna solución #MañanasBlu pic.twitter.com/s7MjNBaatH — Blu Santanderes (@BLUSantanderes) April 10, 2026

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Mientras tanto, en la terminal se evidencia la incertidumbre de los viajeros, quienes esperan información sobre la reapertura de las vías o alternativas para movilizarse.

Los afectados hicieron un llamado tanto a los manifestantes como a las autoridades para que se logren acuerdos que permitan restablecer la movilidad lo antes posible.

Por ahora, la normalización del servicio sigue dependiendo del levantamiento de los bloqueos, en medio de una protesta que ya impacta a cientos de personas en Santander.