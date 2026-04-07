En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Ricardo Roa
Secuestro niña Bogotá
Misión Artemis II
Papá Pitufo

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Santanderes  / Golpe al microtráfico: capturan a nueve integrantes de banda criminal en Barrancabermeja

Golpe al microtráfico: capturan a nueve integrantes de banda criminal en Barrancabermeja

Las detenciones se realizaron de manera simultánea en Barrancabermeja, especialmente en las comunas 3, 4, 5 y 7.

Publicidad

Publicidad

Publicidad