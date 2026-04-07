Golpe al microtráfico: capturan a nueve integrantes de banda criminal en Barrancabermeja

En una contundente operación contra el microtráfico en el Magdalena Medio, autoridades lograron la captura de nueve presuntos integrantes de una peligrosa estructura delincuencial que operaba en Barrancabermeja, dedicada a la distribución de estupefacientes en varios sectores de la ciudad.

De acuerdo con información oficial, el operativo denominado 'RES' fue desarrollado de manera conjunta entre la Policía Nacional de Colombia y la Fiscalía General de la Nación, permitiendo desarticular el grupo conocido como “Los de la M”.

"Entre los capturados se encuentra alias 'Sombra', señalado como el presunto cabecilla principal de la organización criminal". Así lo confirmó el coronel Jhon Jairo Roa Buitrago, comandante del Departamento de Policía del Magdalena Medio, quien destacó la importancia del resultado operativo en esa región de Santander.

Las detenciones se realizaron de manera simultánea en Barrancabermeja, especialmente en las comunas 3, 4, 5 y 7, así como en Bucaramanga y Cartagena, tras un proceso investigativo liderado por la SIJIN que incluyó labores de inteligencia, vigilancia y análisis de datos.



Las autoridades capturaron a nueve personas vinculadas a peligrosa banda del microtráfico en Barrancabermeja. "Fue detenido alias 'Sombra', presunto jefe de esa organización criminal", dijo el coronel Jhon Jairo Roa de la @PoliciaDEMAM #VocesySonidos pic.twitter.com/wTBGSpfr4n — Blu Santanderes (@BLUSantanderes) April 6, 2026

Según las autoridades, los capturados registraban más de 34 anotaciones judiciales y estarían implicados en la comercialización de drogas en sectores como La Carrilera y los barrios Santa Ana y Santa Bárbara. Con este operativo, se logró sacar de circulación cerca de 1.200 dosis diarias de estupefacientes, lo que representa un golpe a las finanzas criminales estimado en aproximadamente 12 millones de pesos mensuales.

Expertos en seguridad señalan que el combate al microtráfico tiene un impacto directo en la reducción de otros delitos como el hurto, las lesiones personales y los homicidios, ya que estas economías ilegales suelen estar ligadas a dinámicas de violencia urbana.

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Un juez de control de garantías impuso medida de aseguramiento en centro carcelario a los capturados, mientras avanzan los procesos judiciales en su contra.

Las autoridades reiteraron que continuarán con este tipo de operaciones en el Magdalena Medio, con el objetivo de debilitar las estructuras criminales y recuperar espacios de tranquilidad para la comunidad.