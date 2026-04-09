Habilitan paso intermitente en medio de bloqueos campesinos en vías de Santander

Se mantienen los bloqueos en varios corredores viales de Santander por parte de campesinos que protestan contra el avalúo catastral rural. Sin embargo, en las últimas horas se logró un acuerdo parcial con las autoridades que permite mitigar, en parte, las afectaciones a la movilidad.

De acuerdo con lo establecido, en los puntos donde se concentran las manifestaciones se habilitará el paso de vehículos durante 30 minutos cada dos horas, con el fin de permitir la circulación de transporte de carga, pasajeros y vehículos particulares.

La medida busca aliviar el impacto que han generado los cierres en vías estratégicas del departamento, como las que comunican con Lebrija, la ruta hacia Cúcuta, el sector de Curos, Mesa de los Santos y el corredor hacia la Costa, además del acceso al aeropuerto Palonegro.

Pese a esta flexibilización, persisten las afectaciones en sectores económicos clave, especialmente en el transporte de alimentos, insumos y productos terminados, así como en la movilidad de viajeros.



Los bloqueos se mantienen mientras avanza una reunión en Bogotá entre representantes de los manifestantes y el Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC), en la que se busca encontrar soluciones frente a las inconformidades por el incremento en el avalúo catastral rural.

Entre tanto, las autoridades continúan haciendo seguimiento a la situación en las vías del departamento, mientras los usuarios deben ajustar sus desplazamientos ante las restricciones intermitentes que seguirán vigentes durante la jornada.