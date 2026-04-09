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Blu Radio  / Regiones  / Santanderes  / Habilitan paso intermitente en medio de bloqueos campesinos en vías de Santander

Habilitan paso intermitente en medio de bloqueos campesinos en vías de Santander

Las autoridades continúan haciendo seguimiento a la situación en las vías del departamento, mientras los usuarios deben ajustar sus desplazamientos ante las restricciones intermitentes.

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