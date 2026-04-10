Cancelan 35 vuelos en aeropuerto Palonegro por protesta campesina en Lebrija

La crisis de movilidad generada por los bloqueos de campesinos en la vía hacia el Aeropuerto Internacional Palonegro ya deja fuertes afectaciones en el transporte aéreo. Entre jueves y viernes, al menos 35 vuelos han sido cancelados de salida e ingreso a Bucaramanga, dejando a decenas de pasajeros varados en la terminal.

Las protestas, lideradas por campesinos que rechazan el aumento en los avalúos catastrales, mantienen cerrada la vía que conecta desde Girón hacia el aeropuerto, lo que ha impedido el ingreso del personal aeronáutico esencial.

Solo este viernes 10 de abril se reportaron 20 vuelos cancelados, 12 de salida y 8 de llegada, en su mayoría en rutas desde y hacia Bogotá. El jueves 9 de abril se habían cancelado otros 15, completando así 35 operaciones suspendidas en dos días.

En la terminal aérea, la incertidumbre y la frustración se apoderaron de los viajeros, muchos de los cuales perdieron conexiones, dinero y compromisos importantes.



“Voy hacia Cali, me cancelaron el vuelo. Vengo desde Aguachica, pagué hotel, transporte… y al final nos dijeron que el vuelo quedó para mañana, pero ya no me sirve. Perdimos todo, tiempo, dinero y la programación”, relató Sandra Jaimes, una de las pasajeras afectadas.

Otro viajero, con destino a Cali, aseguró que su vuelo fue reprogramado hasta el domingo. “Tenía vuelo hoy a las 10:50 de la mañana. Nos dicen que hasta dentro de dos días. Aquí estamos esperando a ver qué solución nos dan”, expresó.

La Aeronáutica Civil de Colombia confirmó que la terminal presenta restricciones significativas debido a los bloqueos y que incluso el aeropuerto está operando bajo la modalidad de “aeropuerto no controlado”.

#AtenciónPasajeros



Restricciones en la operación del aeropuerto Palonegro de #Bucaramanga por bloqueos en la vía de acceso desde Girón.



La situación impide el ingreso de personal esencial. Consulta el estado de tu vuelo con la aerolínea. pic.twitter.com/w1hePMSaNC — Aeronáutica Civil (@AerocivilCol) April 10, 2026

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Esto se debe a que controladores aéreos, bomberos aeronáuticos y personal logístico no han podido llegar a sus puestos de trabajo, lo que obliga a aplicar protocolos especiales de seguridad y genera demoras, reprogramaciones y cancelaciones.

La entidad recomendó a los pasajeros verificar con sus aerolíneas el estado de sus vuelos antes de desplazarse hacia la terminal y mantenerse informados a través de canales oficiales.

Ante la contingencia, el gobernador de Santander, Juvenal Díaz, anunció que dispuso de un helicóptero para facilitar el traslado de los controladores aéreos y tratar de restablecer la operación.

Hemos dispuesto el helicóptero al servició de la gobernación para transportar los controladores aéreos y restablecer la operación del aeropuerto, pedimos con urgencia al gobierno nacional atender las inquietudes de las comunidades con respecto al desmesurado aumento de los… — General Juvenal Díaz (@GralJuvenalDiaz) April 10, 2026

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El mandatario también hizo un llamado al Gobierno Nacional para atender las inquietudes de las comunidades que protestan por el incremento en los avalúos catastrales.

Mientras tanto, los bloqueos persisten y la normalización del servicio aéreo sigue siendo incierta, en medio de una situación que ya impacta a viajeros, aerolíneas y sectores económicos de la región.