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Blu Radio  / Regiones  / Santanderes  / Cancelan 35 vuelos en aeropuerto Palonegro por protesta campesina en Lebrija

Cancelan 35 vuelos en aeropuerto Palonegro por protesta campesina en Lebrija

Las aerolíneas reprogramaron los vuelos para el fin de semana tras el cierre del aeropuerto Palonegro por el paro de campesinos.

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