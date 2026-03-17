“Infame, cínico y descarado”: exsuperintendente de Salud Fabio Aristizábal responde a Gustavo Petro

En medio de la creciente tensión por el futuro del sistema de salud, el exsuperintendente de Salud Fabio Aristizábal respondió con contundencia a las acusaciones del presidente Gustavo Petro, quien durante un reciente Consejo de Ministros lo señaló de presuntos vínculos contractuales con las Entidades Promotoras de Salud (EPS). En entrevista con Mañanas Blu, con Néstor Morales, Aristizábal calificó las declaraciones del mandatario como “infames, cínicas y descaradas”, y negó categóricamente cualquier relación contractual con dichas entidades tras su salida del cargo.

“Yo le puedo decir con absoluta tranquilidad, desde que salí de mi cargo no volví a tener prácticamente un solo contrato, no con ninguna EPS, con ningún vigilado”, afirmó Aristizábal, desmintiendo así las afirmaciones presidenciales que sugerían un conflicto de intereses.



Acusaciones del presidente Petro y defensa de Aristizábal

Durante el Consejo de Ministros, el presidente Petro no solo cuestionó la supuesta relación contractual del exfuncionario con las EPS, sino que también insinuó que Aristizábal habría influido en la designación de interventores que actualmente administran entidades intervenidas. Frente a esto, el exsuperintendente fue enfático en rechazar cualquier responsabilidad directa.

No tengo un solo contrato con ninguna EPS, no soy asesor de ninguna EPS, no estoy en la junta de ninguna entidad vigilada, absolutamente ninguna reiteró.

Aristizábal explicó que su trayectoria en el sector salud precede ampliamente su paso por la Superintendencia, aclarando que su experiencia incluye roles como asegurador, asesor hospitalario y consultor en entidades territoriales, todos ellos antes de asumir el cargo público.



El debate sobre el RILCO y la designación de interventores

Uno de los puntos centrales de la controversia gira en torno al Registro de Interventores, Liquidadores y Contralores (RILCO), herramienta que, según Aristizábal, fue fortalecida durante su gestión para garantizar transparencia en la elección de interventores.



“Ese registro se construyó con criterios de transparencia, eficiencia y meritocracia. Incluso los aspirantes debían presentar un examen avalado por la Universidad Nacional de Colombia”, explicó.

El exsuperintendente detalló que el sistema clasificaba a los candidatos según su experiencia en categorías, lo que permitía seleccionar perfiles adecuados dependiendo de la complejidad de cada EPS. Sin embargo, cuestionó que el actual gobierno no esté utilizando adecuadamente estos mecanismos.

Lo extraño es que hicieron una inversión grande en su propio registro, pero no lo utilizan. Hay interventores sin experiencia manejando entidades que protegen la vida de los colombianos advirtió.

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Además, lanzó críticas directas al proceso actual de nombramientos, señalando presuntas irregularidades: “El propio superintendente Leal dijo públicamente que nombró interventores porque le enviaron hojas de vida. Eso es ridículo y absurdo”.

Presidente Gustavo Petro Foto: Prensa Presidencia de la República

Liquidación de EPS: una decisión “predecible” pero cuestionada

En relación con el anuncio del Gobierno de liquidar varias EPS, Aristizábal consideró que la medida era “totalmente predecible”, aunque cuestionó el momento y la forma en que se está implementando.

El deterioro de estas entidades se ha triplicado durante las intervenciones. Esto está generando un riesgo sistémico en el sistema de salud alertó.

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Explicó que la función de la Superintendencia no es liquidar de manera inmediata, sino agotar medidas progresivas para salvar las entidades. Solo cuando estas fallan, se procede a la liquidación. No obstante, criticó que el Gobierno haya esperado hasta una fase crítica para tomar decisiones definitivas.

¿Por qué no las liquidaron cuando debían hacerlo? Ahora, al final del gobierno, toman esta decisión cuestionó.

Riesgos para los usuarios del sistema de salud

Uno de los aspectos más delicados señalados por Aristizábal es el destino de los millones de usuarios que quedarían sin cobertura tras la liquidación de las EPS. Según el exfuncionario, trasladar pacientes a entidades también intervenidas o con problemas financieros podría agravar la crisis.

“No pueden entregarle usuarios a entidades que tienen problemas financieros. Están jugando con la vida de los colombianos”, advirtió. Recordó que durante su gestión se liquidaron 13 EPS y se trasladaron cerca de 10 millones de usuarios a entidades con indicadores sólidos. En contraste, teme que el actual proceso derive en decisiones contraproducentes.