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Blu Radio  / Salud  / “Infame, cínico y descarado”: exsuperintendente de Salud Fabio Aristizábal responde a Gustavo Petro

“Infame, cínico y descarado”: exsuperintendente de Salud Fabio Aristizábal responde a Gustavo Petro

Petro acusó a Fabio Aristizábal de tener contratos con EPS y de influir en interventores, pidiendo investigar posibles irregularidades en medio de la crisis del sistema de salud.

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