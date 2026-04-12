Mesa de diálogo por avalúo catastral se traslada a Bogotá en medio de bloqueos en Santander

El Gobierno nacional definió la realización de una mesa nacional de negociación y concertación en Bogotá, luego de la cancelación del encuentro regional previsto en Lebrija por el incremento del avalúo catastral. En ese contexto, la Gobernación de Santander anunció que acompañará el nuevo espacio de diálogo.

El Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC) confirmó que no se llevará a cabo la mesa regional programada para el 13 de abril en el municipio de Lebrija, decisión que se da en medio de las manifestaciones que se registran en diferentes puntos del departamento.

En su lugar, el Gobierno nacional convocó una mesa nacional de negociación y concertación en Bogotá, escenario en el que se buscará avanzar en acuerdos frente a las inquietudes planteadas por las comunidades.

La Gobernación de Santander informó que participará y acompañará estos espacios como garante institucional, reiterando su disposición para contribuir a los procesos de diálogo entre las partes.



La administración departamental indicó además que es clave mantener informadas a las comunidades, líderes sociales, veedurías, juntas de acción comunal y organizaciones campesinas sobre los cambios en la agenda de concertación, con el fin de garantizar transparencia en el proceso.

Así mismo, señaló que ha realizado seguimiento a la situación desde el inicio de las manifestaciones el pasado 9 de abril, especialmente en municipios como Lebrija, y ha promovido escenarios de articulación con entidades del orden nacional y territorial.

La Gobernación reiteró finalmente su llamado al diálogo y al respeto por la protesta social pacífica, en el marco de la búsqueda de soluciones concertadas