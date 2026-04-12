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Blu Radio  / Regiones  / Santanderes  / Mesa de diálogo por avalúo catastral se traslada a Bogotá en medio de bloqueos en Santander

Mesa de diálogo por avalúo catastral se traslada a Bogotá en medio de bloqueos en Santander

Tras la cancelación de la mesa en Lebrija, la Gobernación confirmó que estará presente en la concertación convocada en Bogotá por el Gobierno nacional este lunes 13 de abril a las 10:30 de la mañana.

Gobernación de Santander, será garante en mesa nacional de negociación por avalúo catastral en Bogotá.jpg
Imagen de las autoridades. Gobernación de Santander, será garante en mesa nacional de negociación por avalúo catastral en Bogotá
Por: Alix Salamanca
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Actualizado: 12 de abr, 2026

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