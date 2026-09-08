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Se incendió hotel Metrópolis, una de las edificaciones afectadas por el sismo en Cali

Autoridades investigan las causas del incendio. El inmueble estaba desocupado y sin servicios públicos, mientras en redes surgió una versión sobre un posible saqueo.

Hotel Metropolis.
Hotel Metropolis.
Suministrada.
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 8 de sept, 2026

Los bomberos de Cali atendieron un incendio estructural que se registró en la noche de este martes en el hotel Metrópolis, ubicado en la carrera 9 con calle 44. El inmueble, que está ubicado en el barrio Los Cámbulos, al sur de la ciudad, hace parte de las edificaciones que deberán ser demolidas debido a las graves afectaciones que presenta.

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El cabo Giovanni Herrera, de los Bomberos Voluntarios de Cali, aseguró que, en el momento de la emergencia, no había personas al interior de la edificación, debido a que el inmueble había sido evacuado tras el terremoto del pasado 10 de agosto.

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“El incendio no se va a propagar a otras edificaciones. Estamos tratando de llevar con calma ese control, ya que son las circunstancias que nos toca ahora tratar de controlar”, dijo Herrera.

El bombero explicó que las llamas afectaron algunos enseres ubicados en el cuarto piso del hotel. Sin embargo, las labores de los organismos de socorro se dificultaron, debido a que no fue posible ingresar a la estructura por las condiciones en las que quedó tras el sismo.

“Hasta el momento no hay ningún tipo de hipótesis porque, aparentemente, el hotel estaba desocupado, sin flujo eléctrico, sin nada. Ya todos los servicios públicos estaban cancelados, entonces no sabemos por qué se inició. Tampoco es posible hacer una investigación porque no podemos ingresar”, dijo el bombero.

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Hipótesis del incendio

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Los Bomberos Voluntarios de Cali realizaron hasta altas horas de la noche las labores para controlar completamente la emergencia. Las autoridades investigan una hipótesis que circuló en redes sociales sobre un posible intento de saqueo por parte de inescrupulosos.

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