Más de 470 hectáreas han sido afectadas por incendio entre Dapa y Cerro Gordo en Yumbo

Desde la tarde de este martes nuevamente se reactivó el incendio en el sector de Cerro Gordo, en el municipio de Yumbo, Valle del Cauca, una emergencia que había sido controlada al mediodía.

El alcalde de ese municipio, Edgar Alexander Ruiz, manifestó que el incendio también está afectando al corregimiento de Dapa en grandes proporciones.

“Lamentablemente, llevamos tres días con este incendio forestal que cubre los cerros de Dapa y Cerro Gordo. Ya van más de 470 hectáreas consumidas, con un daño inmenso a la flora y la fauna. En los últimos 45 días hemos tenido más de 30 incendios forestales, algunos por el fuerte fenómeno de El Niño, pero otros han sido provocados. Esperamos y seguiremos trabajando con la Fuerza Aérea, también con el apoyo del Gobierno Nacional y departamental, para mitigar hasta el último foco que nos queda”, dijo el alcalde.

El mandatario indicó que, hasta el momento, este incendio ha dejado más de 470 hectáreas afectadas, así como a la fauna de ese área.



“Seguimos con las recompensas que tenemos: hasta 20 millones de pesos por información que nos dé la posibilidad de capturar a los pirómanos. También tenemos que agradecerle al Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Jamundí, Palmira y Cali, que nos han apoyado; al Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Yumbo y a la Brigada de Cartón Colombia, pero, sobre todo, esa labor tan bonita que ha hecho la comunidad, apoyando a Gestión del Riesgo y a todos los que hoy se encuentran mitigando el incendio”, expresó el mandatario.

El alcalde del municipio de Yumbo indicó que una persona ya fue capturada y, presuntamente, estaría involucrada en los más recientes incendios registrados en Yumbo.