Defensoría alerta por secuestros y persistencia de hechos violentos en Cauca

La Defensoría del Pueblo lanzó una nueva alerta por la situación de seguridad que atraviesa el Cauca, donde en las últimas semanas se han registrado secuestros, atentados y otros hechos violentos relacionados con la presencia y disputa territorial de actores armados ilegales.

Según el organismo, “en las últimas semanas el Cauca ha registrado una sucesión de hechos violentos que afectan a la población civil” en diferentes municipios del departamento.

Uno de los hechos que más preocupa a las autoridades es el aumento de los secuestros. La Defensoría informó que en las últimas dos semanas se han registrado seis casos: cuatro en Balboa, uno en el corredor entre Santander de Quilichao y Caloto, y otro en zona rural de Popayán.

A estos casos se suma el secuestro de dos adultos mayores en Timbío, ocurrido el pasado 16 de julio.



La entidad recordó que ya había advertido sobre los riesgos para la población de Popayán a través de la Alerta Temprana 018 de 2026, emitida en agosto.

“Advertimos posibles afectaciones a la población civil en la ciudad de Popayán”, señaló la Defensoría, al referirse a las condiciones de seguridad que enfrenta la capital caucana.

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Después de la emisión de la alerta se presentaron nuevos hechos, entre ellos un atentado contra la sede de una empresa de aseo ubicada al sur de la ciudad y el secuestro de un comerciante en la vereda Los Tendidos.

Urbaser.

La Defensoría también expresó preocupación por la situación en Mercaderes, tanto en el área urbana como en los corregimientos de Arboledas y San Joaquín.

En estas zonas, explicó, existen riesgos derivados de “la presencia y disputa territorial de actores armados ilegales” en sectores donde continúa viviendo población civil.

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La situación de seguridad también se extiende a la vía Panamericana, en el tramo comprendido entre Piendamó, Cauca, y el corregimiento de Remolinos, en Taminango, Nariño.

La Defensoría señaló que en este corredor se han presentado diferentes hechos, entre ellos la instalación de cilindros cargados con explosivos.

Uno de estos artefactos provocó la muerte de un soldado del Ejército Nacional el lunes 7 de septiembre.

Además, el organismo reportó “constantes hurtos a vehículos de transporte público de pasajeros y a vehículos particulares durante los últimos días”.

Ante estos hechos, la Defensoría del Pueblo manifestó su solidaridad con el Ejército Nacional y, especialmente, con la familia del uniformado que perdió la vida.

El organismo reiteró así su preocupación por las condiciones de seguridad en distintas zonas del Cauca y por los riesgos que enfrentan las comunidades que permanecen en territorios donde existe presencia y disputa de grupos armados ilegales.