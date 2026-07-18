Esto es lo que se sabe del secuestro de dos adultos mayores en Timbío, Cauca

La comunidad en el municipio de Timbío, Cauca, lleva tres días de completa angustia e incertidumbre por el secuestro de dos adultos mayores, Luis Alfredo Hermosa y Luz Bolivia Guevara, padres del excandidato a la alcaldía de Timbío y líder político Miller Hermosa.

Las víctimas fueron sacadas de su propia vivienda por sujetos armados, quienes se las llevaron con rumbo desconocido.

Mientras se adelantaban todos los protocolos de búsqueda, ya se tiene un indicio de los secuestradores; al parecer son integrantes de una banda criminal que delinque en este municipio, en alianza con grupos armados de la zona.

"Rechazamos contundentemente esta violación a la libertad de estos dos adultos mayores que, sin duda alguna, nos dejan a nosotros con una preocupación enorme porque no es el primero que tenemos; ya hemos tenido varios sobre ese sector y aquí el llamado es contundente: La fuerza pública debe actuar; los procesos de inteligencia e investigación deben ser más robustos en el departamento del Cauca, porque no vamos a permitir que este tipo de situaciones sigan sucediendo", señaló Maribel Perafán; es la secretaria de Gobierno del Cauca.



Hay que tener en cuenta que el caso de estos adultos mayores es el segundo secuestro ocurrido en Timbío en menos de una semana, pues días atrás, la comerciante Sonia Sarmiento fue raptada por hombres armados en su establecimiento comercial.