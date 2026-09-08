Arena USC de Cali encabeza el top de mejores escenarios de espectáculos en Latinoamérica

En medio de las dificultades que atraviesa Cali desde hace varias semanas tras el terremoto, la ciudad obtuvo un reconocimiento que representa una oportunidad para avanzar en la reactivación económica, especialmente para el sector del entretenimiento en este segundo semestre del año, pues uno de sus escenarios fue elegido como el mejor de toda Latinoamérica para la realización de conciertos y eventos masivos.

Se trata de la Arena USC, el escenario para eventos de la Universidad Santiago de Cali, la cual encabeza el ranking ‘The 10 Best Theaters and Concert Halls in Latin America 2026’ realizado por la plataforma icolorradio.live, un reconocimiento otorgado por el acondicionamiento y calidad de la arena en sus instalaciones, capacidad de operación y logística.

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Cabe señalar que este escenario recibió la atención del mundo, cuando se confirmó que sería el espacio para la posesión del presidente Abelardo De La Espriella el pasado 7 de agosto, evento histórico al ser la primera vez en realizarse fuera de Bogotá, que no solo reunió a congresistas y diferentes líderes colombianos, sino también representantes y jefes de Estado de otros países.



Escenarios de talla mundial

“Esto no es un premio solo a una infraestructura, es un premio a todo un equipo y esto nos confirma que Cali tiene escenarios de talla mundial para el entretenimiento. Es un reconocimiento que destaca nuestro compromiso, la planificación y la capacidad de respuesta que tenemos para eventos de gran nivel”, afirmó Carlos Fernández, CEO de ARECOL S.A.S.

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Este reconocimiento se convierte en la oportunidad de seguir fomentando grandes eventos en la ciudad, generado oportunidades de empleo y dinamizando la economía de decenas de familias en la capital vallecaucana, especialmente en el marco de las celebraciones de fin de año.