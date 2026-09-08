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Estos son los once edificios que serán demolidos en Cali por graves daños tras el terremoto

Este lunes comenzó la demolición del primero, el edifico María Mercedes Lloreda, de 22 apartamentos, una estructura que tuvo el colapso de sus primeros pisos.

Edificio Los Laureles, Cali.
Edificio Los Laureles, Cali.
Foto: Blu Radio.
Por: Redacción BLU Radio
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Actualizado: 8 de sept, 2026

Son once edificios los que serán demolidos en los próximos días por las autoridades en Cali, debido al riesgo de colapso inminente que corren, por las afectaciones que sufrieron en en el terremoto. Estas construcciones están ubicadas principalmente en el sur de la ciudad, en los barrios Cuarto de Legua, Los Cámbulos Tequendama, y sobre la Calle 9na. y la Autopista Suroriental, algunas de las zonas más afectadas con esta emergencia.

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Este lunes, comenzó la demolición del primero, el edifico María Mercedes Lloreda, de 22 apartamentos, una estructura que tuvo el colapso de sus primeros pisos y que, a pesar de resultar en un 90% en pie, los daños ocasionados en el terremoto la dejaron muy debilitada.

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"El procedimiento va a variar dependiendo de cada edificio, en este caso estamos haciéndolo con una retroexcavadora que se adapta a un taladro y ese taladro es el que está haciendo la ruptura de ciertos muros y cuestiones adicionales, vigas que estaban en ese sitio para iniciar la demolición. No vamos a hacer nada que tenga que ver con implosión", señaló el subsecretario de Gestión del Riesgo, Juan Felipe Jiménez.

Le puede interesar: Inició proceso de demolición de edificios en riesgo de colapso en el barrio Cuarto de Legua de Cali

La demolición de estas estructuras tardará varias semanas, debido a que se realiza únicamente con maquinaria amarilla, para así no desestabilizar otras edificaciones que ya están débiles en las zonas que serán intervenidas.

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"Estamos atendiendo en este momento lo inminente, aunque no es muy alto, si hay un riesgo de colapso que debemos atender, entonces lo que estamos atendiendo en este momento son las cosas que después del análisis de infraestructura revisamos y que necesitan ser demolidas lo más pronto posible", añadió el subsecretario.

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Los edificios que serán demolidos durante los próximos días son: María Mercedes Lloreda, el motel Molino Rojo, el hotel Metrópolis Plaza, el edificio Archinié, el conjunto residencial Guadalupe, edificio D'Corpus, el multifamiliar Los Laureles, el edificio Laverdi, entre otros.

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