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Blu Radio  / Regiones  / Pacífico  / Inició proceso de demolición de edificios en riesgo de colapso en el barrio Cuarto de Legua de Cali

Inició proceso de demolición de edificios en riesgo de colapso en el barrio Cuarto de Legua de Cali

El proceso inició en el edificio María Mercedes Lloreda, el cual tuvo una afectación total de su estructura que dejó completamente inhabitable los 22 apartamentos que tenía.

Edificio María Mercedes Lloreda, en Cali.
Edificio María Mercedes Lloreda, en Cali.
Foto: Blu Radio.
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 7 de sept, 2026

En la tarde de este lunes, las autoridades en Cali dieron inicio a la demolición controlada de las edificaciones que sufrieron graves afectaciones en el terremoto del pasado 10 de agosto, las cuales fueron catalogadas como riesgo total tras la verificación de ingenieros y expertos.

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El proceso inició en el edificio María Mercedes Lloreda, ubicado en el barrio Cuarto de Legua, al sur de la ciudad. Esta edificación tuvo una afectación total de su estructura que dejó completamente inhabitable los 22 apartamentos que tenía. Durante la emergencia, en este edificio falleció una mujer al quedar atrapada en medio de los escombros de los primeros pisos.

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La intervención se está adelantando únicamente con maquinaria amarilla, para retirar todos los escombros y material posible, con el propósito de garantizar que sea completamente seguro para las personas que participen de la obra y también el resto de la comunidad. Está completamente descartada la implosión, debido a que es un procedimiento que genera mayor riesgo e inestabilidad.

"Tenemos una excavadora de 22 toneladas con martillo demoledor, la cual vamos a hacer ingreso por un costado, ganando peso y colchón para la misma máquina con el fin de poder ir demoliendo y tirando a la zona del piso todo lo que son placas y vigas. Después vamos a continuar con un repiqueo para que todo ese sobretamaño lo podamos demoler y ahí ya realizar todo lo que es el corte, cargue y desplazamiento de escombros a los puntos de recolección", señaló el ingeniero Miguel Ángel Medina, director de la compañía Rehimac S.A y coordinador de la demolición del edificio María Mercedes.

Por su parte, la comunidad tanto los residentes del edificio, como sus familiares y vecinos están a la expectativa de qué sucederá con ellos una vez finalice la demolición, para conocer si seguirán brindándoles acompañamiento principalmente el la entrega de los subsidios de arrendamiento.

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"Inicialmente había pensado que de pronto, antes de la demolición sacaran las pertenencias que se quedaron, pero ante esta situación ya se sabe que ya es pérdida total... Lo que pasa es que ese edificio pues es un inmueble que quién sabe cuándo lo volveremos a ver ahí, o si ya no lo volveremos a ver, son temas muy inciertos, no sabemos... Estamos a la expectativa de que en este momento que están haciendo la remoción pues no termine de dañar y afectar el resto de la casa, que posiblemente quede en buen estado. Actualmente donde está posada la retroexcavadora era parte de los garajes de la casa y pues están en el proceso de demolición", señalan algunos vecinos.

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