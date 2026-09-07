En Roldanillo, Valle, arrancaron las labores de demolición tras el terremoto

En el Valle del Cauca iniciaron las labores de demolición de edificaciones que resultaron gravemente afectadas por el terremoto del pasado 10 de agosto, siendo Roldanillo, el primer municipio en realizar estas intervenciones desde el fin de semana.

Las obras se han enfocado en el centro de esta población, con el propósito de avanzar en la reactivación económica del municipio, principalmente buscando alternativas para ayudar a los comerciantes más afectados tras la emergencia.

"Iniciamos, una campaña de la demolición del centro, para reactivar la economía en nuestro municipio y la limpieza total de Roldanillo. Fueron muchas las viviendas destruidas, más de 1.900 viviendas totalmente destruidas, pero sé que Roldanillo se van a levantar y tenemos el apoyo de Colombia, de la humanidad, para que el turismo siga llegando. Sabemos que el turismo de parapente arranca desde el mes de fin de noviembre, por eso estamos arreglando lo que más podamos para que ellos vengan y los vamos a atender como se merecen", explicó el alcalde de Roldanillo, Jaime Ríos Álvarez.

El principal enfoque es preparar al municipio para la llegada de turistas a finales de este año. Es por esta razón que buscan instalar unos contenedores en el parque principal, para ubicar los negocios de la reconocida 'Calle de los Poetas', la más visitada del municipio.



"Vemos que una de las opciones más óptimas para poder desarrollar esa actividad que nosotros teníamos acá en Calle Poetas, sin perder la connotación de estar en la zona céntrica, sería el Parque Principal. Estamos a la espera, Macondo, Chaplin, Tribuna, Calle 8, Mr. Coffee, todos los negocios necesitamos estar como muy a la parte céntrica porque van a empezar a llegar turistas y esos turistas van a querer conocer qué pasó en el centro" indicó Juan Carlos Valencia, propietario de Macondo Café, negocio afectado.

El llamado de los emprendedores es lograr una mayor articulación entre las autoridades y el comercio local, para obtener alivios como capital semilla o beneficios económicos.

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Esta semana en Roldanillo inició el pago de los auxilios de vida, por parte del gobierno nacional para las familias damnificadas. Este municipio y el distrito de Buenaventura son los primeros en el Valle del Cauca en comenzar la realización de estos pagos a los afectados.