En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Porte de armas
Marco Rubio
Luis Díaz
"Plan Marshall" para Chocó
Vuelta a España

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Economía  / El fenómeno de El Niño amenaza con disparar aún más la inflación: ANIF

El fenómeno de El Niño amenaza con disparar aún más la inflación: ANIF

Con el Índice de Precios al Consumidor (IPC) en 6,24% anual, la Asociación Nacional de Instituciones Financieras advierte que un fenómeno de El Niño fuerte podría sumar hasta 70 puntos básicos a la inflación antes de finalizar el año.

Inflación en Colombia
Inflación en Colombia
Foto: Image FX
Por: Sofía Vargas
|
Actualizado: 8 de sept, 2026

La inflación de agosto se ubicó en 6,24% anual, su nivel más alto desde julio de 2024. Para José Ignacio López, presidente de ANIF, el principal riesgo hacia adelante no está en el dato ya conocido, sino en las presiones que podrían presentarse en los próximos meses. “El fenómeno de El Niño va a ser un fenómeno que va a generar inflación, desafortunadamente”, afirmó López.

Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
Siganos en Google Discover para estar al día con Colombia y el mundo

Según el economista, el primer impacto estaría en los alimentos. “El fenómeno de El Niño está asociado a detención en la producción de alimentos, que implica que probablemente podemos tener precios más caros de los alimentos”, explicó. Este rubro ya sorprendió al alza en agosto, pues los alimentos y bebidas no alcohólicas registraron un incremento mensual de 0,7%.

Inflación en Colombia
La única categoría con reducción de precios fue la de alimentos.
Foto: AFP

Últimas noticias

De La Espriella y Marco Rubio con sus respectivas esposas
Economía

“Cambió 180 grados”: AmCham Colombia sobre relación con EE. UU. tras visita de Marco Rubio

Chontico Noche
Resultados de las loterías

Chontico Noche, resultado del último sorteo hoy martes 8 de septiembre de 2026

La segunda vía de impacto sería la energía. López explicó que una temporada de sequía fuerte puede generar estrés en el sistema eléctrico, debido a una menor disponibilidad de generación hidráulica. “Podríamos estar en un momento en donde, por las sequías, la generación hidráulica no será suficiente. Tendremos que respaldar con generación térmica en un momento donde hay desabastecimiento de gas y la generación será más costosa”, señaló.

De acuerdo con el presidente de ANIF, este escenario podría traducirse en mayores costos de los servicios públicos para los hogares colombianos. “Si el fenómeno de El Niño se configura con fuerza en el país, la inflación actual de 6,24% podría sumar unos 60, 70 puntos básicos más, lo que acercaría el cierre del año a niveles del 7%”, afirmó.

López señaló que la incertidumbre frente al fenómeno tiene dos componentes: determinar qué tan fuerte será su intensidad y establecer qué tan rápido comenzarían a sentirse sus efectos en los precios que pagan los colombianos.

Relacionados

Fenómeno de El Niño

Inflación

Publicidad

Publicidad

Publicidad