“Cambió 180 grados”: AmCham Colombia sobre relación con EE. UU. tras visita de Marco Rubio

La visita del secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, a Colombia sigue generando reacciones. La presidenta de la Cámara de Comercio Colombo Americana, AmCham Colombia, María Claudia Lacouture, aseguró que el encuentro de Rubio con el presidente Abelardo De La Espriella es una muestra del buen momento que atraviesa la relación bilateral entre ambos países.

“Sin lugar a duda, que el secretario de Estado, a solo un mes del Gobierno del presidente Abelardo De La Espriella, esté en Barranquilla, quiere decir que es una relación que cambió 180 grados, del cielo a la tierra. Es una relación que tiene un plan de acción, es una relación de alianza entre los dos países, que buscan el bienestar de cada uno de sus pueblos”, afirmó Lacouture.

La presidenta de AmCham Colombia también se refirió al comercio entre ambos países y aseguró que el vicepresidente José Manuel Restrepo y el ministro de Hacienda, Miguel Gómez, trabajan para reducir las exigencias arancelarias de Estados Unidos a los productos colombianos.

“Hoy ya el 72,4 % de la canasta exportadora está en cero arancel. Adicionalmente, tenemos un 20,8 % que tiene un arancel del 12,5 %. Y hay otro grupo de un poco más del 6 % que tiene el arancel de la sección 232, que es el arancel de acero y aluminio”, explicó.



Marco Rubio, secretario de Estado de EEUU Foto: Presidencia - Joel González

Lacouture señaló que los exportadores colombianos también enfrentan otros desafíos, entre ellos el costo de los fletes y el comportamiento del precio del petróleo.

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Finalmente, la presidenta de AmCham Colombia agradeció a Estados Unidos por las ayudas prestadas durante este mes, después de la emergencia que desató el terremoto. Lacouture confirmó que el país ya destinó 26,5 millones de dólares para apoyar a Colombia tras el desastre natural.