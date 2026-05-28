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Investigadores de Unimagdalena avanzan para salvar la lisa en la Ciénaga Grande de Santa Marta

La universidad adelanta un proyecto científico que busca recuperar una de las especies más importantes para la pesca artesanal y la seguridad alimentaria en el Caribe colombiano.

Universidad del Magdalena avanza en un proyecto científico que podría convertirse en una alternativa clave para recuperar la población de lisa en la Ciénaga Grande de Santa Marta.
Universidad del Magdalena avanza en un proyecto científico que podría convertirse en una alternativa clave para recuperar la población de lisa en la Ciénaga Grande de Santa Marta.
UniMagdalena.
Por: William Agudelo
|
Actualizado: 28 de may, 2026

La Universidad del Magdalena avanza en un proyecto científico que podría convertirse en una alternativa clave para recuperar la población de lisa en la Ciénaga Grande de Santa Marta, una especie que ha disminuido considerablemente en los últimos años por factores como la sobrepesca, la contaminación y el cambio climático.

El trabajo es liderado por la investigadora y bióloga Marina Adriana Rodríguez Forero, quien, junto a un grupo de expertos, logró avances significativos en la reproducción en cautiverio de la lisa, un pez emblemático de ecosistemas como la Ciénaga Grande y fundamental para la economía de cientos de familias pescadoras del Magdalena.

Uno de los principales logros del proyecto ha sido obtener desoves exitosos en laboratorio mediante técnicas de reproducción inducida, un procedimiento que permite estimular a los peces para reproducirse en condiciones controladas y avanzar hacia la producción de alevinos.

“Ya hemos logrado desoves consecutivos en laboratorio, lo cual es un avance muy importante. Sin embargo, aún estamos afinando los protocolos para optimizar la producción de alevinos”, explicó Adriana Rodríguez, integrante del Grupo de Investigación y Desarrollo Tecnológico en Acuicultura de Unimagdalena.

La investigadora advirtió que la situación de la especie es preocupante. Mientras hace algunos años las capturas de lisa se medían en grandes toneladas, actualmente apenas alcanzan entre una y dos toneladas en la región, reflejando el deterioro de los ecosistemas y la presión sobre los recursos pesqueros.

El proyecto también ha tenido un componente social importante. Más de 250 personas entre pescadores, pequeños acuicultores y mujeres vinculadas al sector pesquero de municipios como Ciénaga, Puebloviejo, Tasajera y Santa Marta han recibido capacitación en acuicultura, conservación y procesamiento de productos pesqueros.

Desde la Universidad del Magdalena aseguran que esta investigación podría abrir nuevas oportunidades económicas para las comunidades que dependen de la pesca artesanal y convertirse en una herramienta para apoyar procesos de repoblamiento en ecosistemas afectados de la Ciénaga Grande de Santa Marta.

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