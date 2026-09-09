En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Juliana Guerrero
Porte de armas
Marco Rubio
Vuelta a España

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Caribe  / Personería de Santa Marta pide frenar cobros extra de energía por fenómeno de El Niño

Personería de Santa Marta pide frenar cobros extra de energía por fenómeno de El Niño

La tutela busca que no se aplique en el Distrito una resolución de la CREG que fija metas de consumo y contempla pagos adicionales para usuarios que superen esos límites.

El fenómeno de El Niño.jpg
El fenómeno de El Niño.
Foto: EFE.
Por: William Agudelo
|
Actualizado: 9 de sept, 2026

La Personería Distrital de Santa Marta presentó una acción de tutela contra la CREG y el Ministerio de Minas y Energía para evitar posibles incrementos en las facturas de energía asociados al mayor consumo durante el fenómeno de El Niño.

Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
Siganos en Google Discover para estar al día con Colombia y el mundo

La acción fue radicada por el personero Edwar Fernando Orozco Oñate y el abogado Andrés Eduardo Dewdney Montero. El recurso cuestiona la aplicación de la Resolución CREG 101 120 del 30 de julio de 2026 en Santa Marta.

Últimas noticias

Hombre con discapacidad graduados de Unimagdalena.
Caribe

De la discapacidad visual a la inteligencia artificial: la historia de dos graduados de Unimagdalena

Incendio en Sitionuevo, Magdalena
Caribe

Alerta por humo y calidad del aire en Barranquilla tras incendio en Sitionuevo

La norma establece un programa transitorio para promover el ahorro de energía en situaciones de baja hidrología o riesgo para la confiabilidad del sistema. El esquema fija metas individuales de consumo y contempla cobros adicionales para quienes superen ciertos topes.

El argumento central de la Personería es que esa metodología no tendría en cuenta las condiciones climáticas del Caribe. Según la tutela, en ciudades como Santa Marta el uso de ventiladores, neveras y sistemas de refrigeración está directamente relacionado con las altas temperaturas.

Le puede interesar: Fenómeno de El Niño podría dejar en inseguridad alimentaria a millones de personas, advierte la ONU

✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.

Para el Ministerio Público Distrital, medir el consumo de energía en Santa Marta con los mismos criterios de ciudades de clima más frío podría generar un trato desigual para los usuarios de esta región del país.

Publicidad

La tutela advierte que el mayor consumo de energía en zonas de alta temperatura no siempre responde a comodidad, sino también a necesidades básicas como descanso, conservación de alimentos y medicamentos, y protección de la salud.

Entre las solicitudes, la Personería pide que se inaplique la resolución en Santa Marta y que Air-e se abstenga de liquidar, facturar o cobrar valores adicionales derivados de ese esquema. También solicita que, si ya existen cobros causados y no pagados, estos puedan ser reversados o descontados de las facturas de los usuarios.

De manera subsidiaria, la acción pide a la CREG revisar las metas de consumo e incluir variables como temperatura, humedad y condiciones regionales, para que las medidas de ahorro energético no terminen afectando de manera desproporcionada a los hogares del Caribe.

Relacionados

Santa Marta

Noticias de hoy

Fenómeno de El Niño

Publicidad

Publicidad

Publicidad