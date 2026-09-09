Personería de Santa Marta pide frenar cobros extra de energía por fenómeno de El Niño

La Personería Distrital de Santa Marta presentó una acción de tutela contra la CREG y el Ministerio de Minas y Energía para evitar posibles incrementos en las facturas de energía asociados al mayor consumo durante el fenómeno de El Niño.

La acción fue radicada por el personero Edwar Fernando Orozco Oñate y el abogado Andrés Eduardo Dewdney Montero. El recurso cuestiona la aplicación de la Resolución CREG 101 120 del 30 de julio de 2026 en Santa Marta.

La norma establece un programa transitorio para promover el ahorro de energía en situaciones de baja hidrología o riesgo para la confiabilidad del sistema. El esquema fija metas individuales de consumo y contempla cobros adicionales para quienes superen ciertos topes.

El argumento central de la Personería es que esa metodología no tendría en cuenta las condiciones climáticas del Caribe. Según la tutela, en ciudades como Santa Marta el uso de ventiladores, neveras y sistemas de refrigeración está directamente relacionado con las altas temperaturas.



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Para el Ministerio Público Distrital, medir el consumo de energía en Santa Marta con los mismos criterios de ciudades de clima más frío podría generar un trato desigual para los usuarios de esta región del país.

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La tutela advierte que el mayor consumo de energía en zonas de alta temperatura no siempre responde a comodidad, sino también a necesidades básicas como descanso, conservación de alimentos y medicamentos, y protección de la salud.

Entre las solicitudes, la Personería pide que se inaplique la resolución en Santa Marta y que Air-e se abstenga de liquidar, facturar o cobrar valores adicionales derivados de ese esquema. También solicita que, si ya existen cobros causados y no pagados, estos puedan ser reversados o descontados de las facturas de los usuarios.

De manera subsidiaria, la acción pide a la CREG revisar las metas de consumo e incluir variables como temperatura, humedad y condiciones regionales, para que las medidas de ahorro energético no terminen afectando de manera desproporcionada a los hogares del Caribe.