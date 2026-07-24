EPM propone descuentos en facturas para ahorradores para evitar racionamiento por El Niño

Como parte de las medidas que se deben implementar en el país ante la sequía que se pronostica por el fenómeno de El Niño y evitar racionamiento de energía, Empresas Públicas de Medellín propuso que haya la posibilidad de que los buenos y malos comportamientos del uso de este servicio se vean reflejados en la factura.

Si bien la Comisión de Regulación de Energía y Gas en Colombia (CREG) sacó hace unos días una propuesta de resolución similar a la campaña de “apagar paga” que se hizo en el 2016, la compañía paisa reiteró que es momento de hacer efectivo un incentivo que premie a quienes consuman menos que los niveles históricos y que haya penalidad para el derroche de energía o consumos excesivos.

“Por ejemplo, el derroche de energía o consumos por encima de los históricos deben tener algún tipo de penalidad y los que consuman menos que sus registros históricos también tengan algún incentivo desde la factura. Aquí lo que se necesita es que el Gobierno Nacional lance una campaña fuerte como la del 2016 en donde el presidente de la República era el que salía en la televisión diciendo cuánto fue el ahorro de energía”, señaló Alberto Mejía, gerente Generación de Energía de EPM.

Mejía advirtió sobre la urgencia de actuar ya, teniendo en cuenta que aún los niveles de los embalses permiten la generación de energía ya que hay margen de maniobra.



Por su parte, el gerente general de EPM, John Maya Salazar, reiteró que se requiere la acción coordinada de autoridades, empresas y ciudadanos, con medidas elementales para impulsar el ahorro de energía.

“Verificar que los bombillos no todos estén encendidos cuando no necesitamos luz, así como abrir la nevera el menor número de veces y desconectar el cargador de los celulares de las tomas de energía si no está en uso, ya que si no se hace eso suma y suma y al final se ve reflejando en la tarifa cuando no hay ahorro”, explicó el gerente de EPM.

Aunque de momento solo es un borrador y está pendiente su aprobación por parte de la CREG, diversos sectores han advertido de la necesidad de tomar varias medidas ante el Fenómeno de El Niño.

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Para el caso de la energía, según EPM, hay un déficit equivalente a una planta de 700 megavatios para afrontar épocas de fuerte sequía. Concluyeron que es urgente reducir el consumo eléctrico, instalar plantas diésel y gestionar importaciones de gas para evitar racionamientos críticos en marzo, cuando los embalses lleguen a mínimos históricos.