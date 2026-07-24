El duro golpe al bolsillo que se viene en la factura de la luz por fenómeno de El Niño

El precio de la energía eléctrica en Colombia registrará un incremento debido a los efectos del fenómeno del Niño y a la exposición de las comercializadoras a los precios del mercado de bolsa.

La advertencia fue realizada en Mañanas Blu 10:30 por el presidente del Grupo Energía Bogotá (GEB), Juan Ricardo Ortega, quien explicó que el impacto en la factura dependerá de cada región.

Las zonas con menor cobertura de contratos a largo plazo experimentarán las alzas más fuertes en la tarifa de la molécula de energía.

"En el caso de Bogotá, puede que el 15 % llegue en precios cuatro veces por encima, 400 % más caros, pero solamente en un 15 %. Estás hablando de un aumento de un 25 % en Bogotá. Pero en otras regiones esos pueden ser de 50 a 60 % los aumentos", explicó.



Las regiones con mayor riesgo de incrementos

El presidente del GEB señaló que departamentos del sur del país y la costa Caribe presentan una alta vulnerabilidad social y económica frente a las compras del día a día.



"Huila es muy costosa. Caquetá tiene un riesgo muy alto. Putumayo, regiones muy vulnerables en lo social, y probablemente Air-e también va a estar muy expuesta", indicó.

Adicionalmente, se registran inconvenientes de infraestructura en plantas de generación como Chivor y Guavio por sedimentación, además de retrasos en las líneas de transmisión de Sogamoso.



Descarte de apagón y llamado al consumo eficiente

A pesar de las dificultades técnicas y financieras del sector, la infraestructura nacional cuenta con la capacidad humana para evitar un colapso generalizado.

"Apagones generalizados yo creo que no se van a dar. Creo que hay gente muy capaz trabajando muy duro", manifestó.

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No obstante, Ortega advirtió sobre la posibilidad de deslastres o interrupciones breves en momentos de alta exigencia sobre las redes de subtransmisión, como en la subestación de Chinú.

Para mitigar el golpe en los hogares, el directivo insistió en que el valor final de la factura depende directamente del volumen de kilovatios consumidos.

"Es una multiplicación. Si el precio le sube el doble, baja el consumo a la mitad, y así nadie sufre. Pero si la gente no es consciente de esa cosa, la gente va a tener una sorpresa muy desagradable", sostuvo.

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Entre las recomendaciones principales para los usuarios se destaca reducir el uso de electrodomésticos durante la hora pico, comprendida entre las 6:00 p.m. y las 10:00 p.m.

También se sugiere moderar el uso de aires acondicionados, bloquear el ingreso de luz solar en las viviendas, revisar el aislamiento de las neveras y sustituir bombillos halógenos por iluminación LED.

