"El señor no está por encima de la ley": representante sobre videos de Abelardo De La Espriella

El representante a la Cámara Santiago Osorio se refirió en Recap Blu, de Blu Radio, a la tutela que interpuso contra la difusión de unos videos publicados en redes sociales por el presidente de la República, Abelardo De La Espriella, en los que se le ve caminando en medio de cadáveres de bajas en combate contra grupos ilegales.

Según explicó el congresista, la acción judicial no busca limitar las facultades de la Fuerza Pública para combatir a los grupos criminales, sino cuestionar la manera en que determinadas imágenes son difundidas desde canales institucionales y pueden llegar a menores de edad.

“Estoy absolutamente convencido de la necesidad de tener un Estado fuerte, con total capacidad de defender a la ciudadanía y someter a la criminalidad. En ningún momento está en discusión que a la Fuerza Pública se le aten las manos para actuar contra el criminal”, afirmó Osorio.

El representante señaló que la tutela se fundamenta en los artículos 44 y 45 de la Constitución Política de Colombia, relacionados con los derechos de los niños, niñas y adolescentes, y sostuvo que el debate está relacionado con el acceso de los menores a contenidos publicados en redes sociales.



“Si bien ahí no se muestran menores de edad en esos videos por los que transita Abelardo De La Espriella con total tranquilidad y normalidad, cualquier menor de edad en el país puede tener acceso a estas imágenes”, aseguró el congresista.

Osorio también cuestionó el papel de las cuentas oficiales del Gobierno en la difusión de este tipo de contenidos. En su opinión, las páginas institucionales de la Presidencia deben representar la acción del Estado y la forma en que este comunica sus actuaciones a la ciudadanía.

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“El Estado y el Gobierno colombiano no se pueden igualar ni pueden armar una competencia entre quién es más cruel: si los grupos criminales o el Estado colombiano”, sostuvo el representante a la Cámara.

Para Osorio, la discusión no se centra únicamente en la lucha contra la criminalidad, sino también en cómo el Estado comunica sus operaciones de seguridad y qué tipo de mensaje transmite a la sociedad mediante sus canales oficiales.

En ese sentido, planteó que un Estado fuerte puede enfrentar a las estructuras criminales de manera contundente sin recurrir necesariamente a la difusión de imágenes violentas. “No hay necesidad de estar mostrando” ese tipo de contenido, afirmó.

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Santiago Osorio defendió la medida cautelar

El congresista también se refirió a la decisión judicial que ordenó medidas frente a la publicación de los videos. Según explicó, la tutela fue presentada un día después de que él y su equipo conocieran las imágenes difundidas en redes sociales.

“Hoy, precisamente, la justicia está recordando algo bastante básico: el señor Abelardo De La Espriella no está por encima de la separación de poderes ni por encima de la ley”, manifestó Osorio.

El representante explicó que la medida adoptada por el juez es de carácter cautelar y que, dentro del proceso, deberá tomarse una decisión de fondo sobre la permanencia o retiro de las imágenes de las plataformas digitales.

Osorio aseguró además que la decisión judicial establece un plazo de 24 horas para que el presidente de la República adopte las medidas correspondientes. A su juicio, el proceso puede convertirse en un precedente sobre los límites de la actuación del Gobierno.

“Lo que nosotros estamos tratando de hacer con este tipo de acciones es empezar a dejar un precedente claro de hacia dónde va este gobierno y los límites que va a tener en materia de respetar la separación de poderes en este país”, señaló.

Osorio cuestionó los bombardeos a menores de edad

Durante la entrevista, Santiago Osorio también fue consultado sobre su posición frente a los bombardeos contra estructuras armadas y recordó que ha cuestionado este tipo de operaciones independientemente del Gobierno que las ordene.

“Cuando lo hizo el presidente Gustavo Petro, con la misma vehemencia salimos a criticar que el Estado o las Fuerzas Armadas salieran a hacer un bombardeo contra menores de edad”, sostuvo el representante.

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El congresista insistió en que su posición, según dijo, no depende de quién esté en la Presidencia. En ese sentido, aseguró que mantiene una postura crítica frente a las actuaciones estatales que puedan afectar a menores vinculados a grupos armados.

“No tengo doble rasero” frente a la Paz Total

Osorio también defendió su posición frente a la Paz Total y aseguró que no mantiene un doble rasero en sus críticas al Gobierno. Recordó que fue ponente de esta iniciativa y que votó positivamente por el proyecto.

“Yo no tengo doble rasero al momento de las discusiones. Yo fui ponente y, además, voté positivamente la Paz Total”, afirmó el representante a la Cámara.

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Según explicó, inicialmente consideró que los diálogos territoriales con grupos armados podían contribuir a buscar salidas negociadas al conflicto. Sin embargo, sostuvo que estos procesos deben estar acompañados de una respuesta contundente del Estado cuando las organizaciones ilegales no demuestren voluntad de paz.

“Estamos de acuerdo con los procesos de paz sectoriales, pero en aquellos territorios donde el Ejército de Liberación Nacional y otros grupos al margen de la ley no tengan voluntad de paz, hay que someterlos a la fuerza del Estado”, concluyó.