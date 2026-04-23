La cifra clave con la que los carros y buses eléctricos buscan desplazar a los de gasolina y diésel

La transición hacia los carros eléctricos en Colombia y el mundo está siendo impulsada por una cifra concreta que resume el cambio tecnológico: la eficiencia energética. De acuerdo con datos del sector, estos vehículos logran aprovechar más del 90 % de la energía para moverse, frente al 30 % o 35 % de los motores a gasolina y diésel.

Esa diferencia técnica, señalada por compañías como BYD Colombia, se ha convertido en uno de los principales argumentos dentro de la electrificación del transporte, especialmente en flotas públicas y privadas.



¿Cuál es la cifra que marca la diferencia entre eléctricos y combustión?

Según datos divulgados por BYD Colombia, la eficiencia energética de los vehículos eléctricos supera el 90 %, frente a los niveles significativamente más bajos de los motores a gasolina o diésel. Esto implica que la mayor parte de la energía consumida se traduce directamente en movimiento, reduciendo pérdidas en forma de calor o fricción.

Esta brecha técnica también se refleja en costos operativos. Cifras del Ministerio de Minas y Energía de Colombia indican que:



Un vehículo a gasolina puede costar cerca de $364 por kilómetro recorrido.

Un vehículo eléctrico se ubica entre $130 y $180 por kilómetro.

La diferencia representa una reducción de hasta el 60 % en el costo por distancia recorrida.

Buses eléctricos BYD para Bogotá Foto: cortesía Blu Radio

¿Por qué la eficiencia energética es clave en el transporte?

El transporte es uno de los sectores con mayor consumo energético y emisiones en las ciudades. En este contexto, la electrificación se presenta como una estrategia para mejorar el uso de la energía disponible.



De acuerdo con voceros de BYD Colombia, esta tecnología permite:



Reducir pérdidas energéticas en la operación diaria

Disminuir emisiones de CO2 y material particulado

y material particulado Reducir el ruido en entornos urbanos

Menor dependencia de combustibles fósiles

Buses eléctricos BYD para Bogotá Foto: cortesía

Además, los vehículos eléctricos pueden integrarse con fuentes renovables como energía solar o eólica, lo que amplía su impacto dentro del sistema energético.

En ciudades como Bogotá, Medellín y Cali, la electrificación del transporte público y empresarial ya está en marcha. Operadores han reportado menores costos operativos y mayor estabilidad en el gasto, especialmente frente a la volatilidad de los combustibles.

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Juan Pablo Molano Grautoff, gerente comercial de BYD Colombia, explicó que la compañía trabaja bajo un modelo de integración que incluye baterías, motores y sistemas de gestión energética. Entre estos desarrollos se encuentra la tecnología Blade Battery, orientada a mejorar la seguridad y la eficiencia del almacenamiento de energía.

A esto se suman soluciones como los sistemas BESS (almacenamiento de energía en baterías), que permiten respaldar redes eléctricas y optimizar el consumo en diferentes aplicaciones.



¿Es más barato mantener un carro eléctrico?

Además de la eficiencia energética, el costo total de propiedad se ha convertido en un elemento determinante. Estudios de entidades como Agencia Internacional de Energía y BloombergNEF señalan que los carros eléctricos pueden reducir entre un 25 % y 40 % los costos de mantenimiento frente a los de combustión.

Esto se explica porque eliminan componentes tradicionales como:



Cambios de aceite

Sistemas de escape

Embragues y transmisiones complejas

Las ventas de carros eléctricos siguen en aumento Foto: AFP

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En Colombia, el contexto energético también favorece esta transición. Según el operador XM, más del 65 % de la generación eléctrica proviene de fuentes hídricas, lo que reduce el impacto ambiental de la electrificación.

Al cierre de 2025, el país superó los 75.000 vehículos eléctricos en circulación, de acuerdo con registros del RUNT y reportes de gremios como la ANDI.

Para Juan Carlos López, gerente general de Deepal en Colombia, el análisis ya no se centra únicamente en el precio de compra, sino en variables como energía, mantenimiento y estabilidad frente a los precios del petróleo.