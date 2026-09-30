¿Peligran compras por Temu o Shein? Aclaran el nuevo decreto de la DIAN

Luego de que el presidente Abelardo De La Espriella y los ministros de Hacienda, Comercio y Trabajo firmaran el decreto por medio del cual se prohíben las importaciones de bienes producidos bajo trabajo forzoso, muchas personas mostraron preocupación por las compras que hacen en internet, en especial por compañías como Temu y Shein.

“Para efectos del presente decreto, se entenderá por trabajo forzoso u obligatorio todo trabajo o servicio exigido a una persona bajo amenaza de una pena cualquiera y para el cual dicha persona no se haya ofrecido voluntariamente, en conformidad con el Convenio No. 29 de la Organización Internacional del Trabajo, aprobado mediante la Ley 1967, y demás normas internacionales ratificadas por Colombia en la materia”, dice el decreto del Gobierno.

Temu Foto: AFP

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¿Se prohíben las compras en Temu y Shein en Colombia?

No, el nuevo decreto del Gobierno, el cual se cumple por medio de la DIAN, no pone en riesgo las compras a través de este tipo de plataformas. Lo que busca esta medida es investigar si determinados bienes fueron fabricados bajo estas condiciones y, posteriormente, establecer restricciones de importación.

En ese orden de ideas, no se ha vetado ninguna importación hasta el momento ni de este tipo de plataformas, lo que llevaría a que se prohíba es que se determine que este tipo de sitios sí elaboran sus productores a través del trabajo forzoso u obligatorio.



El debate del IVA sí está presente en estas plataformas

Desde la Cámara Colombiana de Comercio Electrónico e Inexmoda piden al Gobierno nacional revisar las normas para lograr una competencia más nivelada e impulsar lo hecho en Colombia, sin restringir las compras en otras plataformas. Lo que está directamente relacionado con los llamados minimis.