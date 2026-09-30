Colombia exporta menos del 50 % de lo calculado según el tamaño de su población y economía: Analdex

El presidente de la Asociación Nacional de Comercio Exterior (Analdex), Javier Díaz, advirtió que Colombia exporta menos de la mitad de lo que le correspondería por su población y el tamaño de su economía. Además, varios de los principales productos que el país vende en el exterior han perdido fuerza en 2026, mientras las importaciones siguen creciendo.

“Colombia exporta 50.000 millones de dólares cuando, si exportáramos el promedio per cápita de los países de la región, deberíamos estar exportando 120.000 millones de dólares. Es decir, exportamos menos de la mitad de lo que un país con la población y la economía de Colombia debería exportar”, afirmó.

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El dirigente gremial explicó que las exportaciones agrícolas y de manufacturas, que venían creciendo, ahora muestran un comportamiento distinto. En el caso del café, una de las razones es la menor cosecha. La tasa de cambio también golpea al sector agrícola, que depende en buena medida de mano de obra y costos nacionales.

Economía Foto: referencia, Blu Radio

Díaz fue enfático en que, mientras más componentes colombianos tenga un producto, mayor es el efecto de la tasa de cambio sobre sus costos. En manufacturas, también se registra una pequeña caída.



Mientras las exportaciones pierden dinamismo, las importaciones aumentan de manera significativa. Parte del incremento se explica por las importaciones de gas, según Díaz, Colombia no produce lo suficiente para cubrir su demanda y ha tenido que comprarlo en el exterior.

También subieron las importaciones ligadas al consumo de los hogares. El caso más llamativo es el de los vehículos eléctricos, cuyas compras externas crecieron 273 % en el primer semestre de 2026.

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El presidente de Analdex señaló que esta tendencia podría llegar a un límite. Expresó especial preocupación por 2027, cuando los efectos del fenómeno de El Niño podrían sumarse a la tasa de cambio y generar nuevos impactos sobre el comercio exterior.