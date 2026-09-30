Cristiano se pronuncia tras su salida de la concentración de Portugal: "Diré la verdad a su tiempo"

Cristiano Ronaldo rompió su silencio después de abandonar la concentración de la selección de Portugal y aseguró que explicará posteriormente los motivos que llevaron a su salida del equipo nacional.

El delantero portugués publicó un mensaje en el que confirmó que tomó la decisión después de la rueda de prensa del seleccionador y de conversar con el presidente de la Federación Portuguesa de Fútbol.

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“Tras la rueda de prensa del seleccionador nacional, y después de conversar con el presidente de la Federación Portuguesa de Fútbol, tomé la decisión de abandonar la concentración de la selección nacional”, expresó Cristiano.

El jugador evitó revelar por ahora las razones de su salida, pero dejó abierta la posibilidad de hacerlo más adelante. “A su debido tiempo, diré la verdad a todos los portugueses sobre los motivos de mi salida de la selección, a la que siempre me he dedicado”, afirmó.



Cristiano Ronaldo cerró su mensaje deseando buena suerte a Portugal y a sus compañeros de equipo, en medio de la situación que se presentó durante la concentración del combinado nacional.

La versión del delantero se conoce después de que Jorge Jesús explicara públicamente que había conversado con Cristiano sobre su participación en los siguientes compromisos de Portugal.

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El seleccionador aseguró que ambos habían establecido un plan y que le comunicó al atacante que no jugaría los partidos contra Noruega y Dinamarca. Según Jorge Jesús, la decisión estaba relacionada con la planificación física del futbolista.

¿Qué le dijo el DT de Portugal a Cristiano?

“Es cierto que lo hablé con él, creamos un plan como con Bruno Fernandes, y le dije a Cris que no jugaría ni en el partido contra Noruega ni en el de Dinamarca”, manifestó el entrenador.

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Jorge Jesús también sostuvo que Cristiano nunca rechazó permanecer con el grupo pese a no ser titular. “Si es para jugar, si es para estar en el banquillo, me quedaré, lo que quiera el entrenador”, relató que le había dicho el portugués.

El técnico agregó que la planificación podía cambiar dependiendo de las necesidades de cada encuentro. “Quizás incluso lo hubiera necesitado en los últimos minutos. Pero el partido me dijo otra cosa y no lo puse a jugar. Ese es el punto clave”, explicó.