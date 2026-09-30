Pep Guardiola rompe el silencio tras las acusaciones contra el Manchester City

La situación que atraviesa el Manchester City volvió a ocupar la atención del fútbol inglés después de conocerse la decisión de una comisión independiente sobre el proceso financiero que durante años ha involucrado al club.

El caso se remonta a las acusaciones presentadas por la Premier League, que en 2023 abrió formalmente el proceso contra el club del norte inglés por presuntos incumplimientos de sus normas financieras durante varias temporadas. La investigación abarcó el periodo comprendido entre 2009/10 y 2017/18.

Pep Guardiola en el partido de despedida como entrenador del Manchester City. Foto @PepTeam

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La resolución conocida esta semana determinó que el Manchester City incurrió en graves incumplimientos de las reglas financieras de la competición. La Premier League señaló, entre otros aspectos, contratos comerciales considerados ficticios, información financiera incorrecta y vulneraciones de los límites de gasto.

En medio de ese escenario apareció la reacción de Pep Guardiola, quien decidió dirigirse directamente a los seguidores del equipo.



¿Qué dijo Pep Guardiola tras el veredicto contra el Manchester City?

El técnico catalán, ídolo total de la escuadra ciudadana, utilizó sus redes sociales para enviar un mensaje a los aficionados del Manchester City y reafirmar su respaldo a la institución.

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“Quiero que todos y cada uno de los aficionados del Manchester City en todo el mundo sepan que estoy aquí; más que nunca”, afirmó Guardiola, que llevó al equipo de la familia real de Abu Dabi, a otro nivel.

Pep Guardiola, con el trofeo de campeón de la Premier League con el Manchester City. @PepTeam

El entrenador que ganó la Champions League con el City, también manifestó su apoyo a diferentes integrantes de la estructura del club, incluidos el propietario, el presidente, los jugadores, el personal y los aficionados.

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“Siempre he estado y siempre estaré detrás de mi club, de mi propietario, de mi presidente, de Ferran, de los jugadores, del personal, de Enzo y de vosotros, nuestros aficionados únicos”, aseguró el catalán que le dijo a adiós al equipo la temporada pasa después de conseguir más de un ventana de títulos.

¿Qué pasó con las acusaciones contra el Manchester City?

La Premier League informó que una comisión independiente encontró al Manchester City culpable de todos los cargos relacionados con graves incumplimientos de sus normas financieras correspondientes a nueve temporadas. También determinó que fueron acreditadas tres de las cuatro acusaciones relacionadas con la falta de cooperación del club durante la investigación.

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Según la competición, entre las conductas establecidas estuvieron el uso de acuerdos comerciales que no reflejaban los términos reales para aumentar artificialmente los ingresos y reducir costos, además de cuentas incorrectas y ocultamiento de información financiera ante auditores y organismos reguladores.

El Manchester City, por su parte, mantiene su posición frente al proceso y tiene previsto apelar la decisión. Las sanciones correspondientes todavía deben definirse en una etapa posterior.

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Guardiola cerró su mensaje con una frase dirigida nuevamente a los seguidores del club: “Dejadme ser claro: lo superaremos juntos”.