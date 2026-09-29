Con doblete de Yamal, España golea a Croacia en la Liga de Naciones

España mantiene su racha victoriosa en la Liga de Naciones tras imponerse 4-1 a Croacia con un doblete de Lamine Yamal, este martes en Sevilla, en la segunda jornada de esta competición europea.

Los goles de Yamal (2', 63'), Marc Pubill (31') y Nico Williams (89') dieron un triunfo convincente que permite a la Roja liderar en solitario el grupo A3 del torneo.

Croacia había igualado fugazmente con un gol de Dion Beljo (28'), que fue insuficiente para evitar el festival local.

La Roja, que había ganado 3-2 a Inglaterra el sábado pasado, tiene seis puntos, tres más que Croacia y que los ingleses, que ganaron 2-0 a la República Checa este martes.



Los campeones del mundo fueron además homenajeados por su hinchada antes de este primer encuentro en casa después de ganar en julio la Copa del Mundo, cuyo trofeo fue presentado al público del Sánchez Pizjuán.

Jesús Navas, uno de los héroes del Mundial 2010 ganado por España, entregó la Copa del Mundo a Rodri para que la ofreciera simbólicamente a los aficionados, antes del inicio de un partido que España encarriló pronto.

Lamine Yamal y la Selección España Foto: AFP

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Apenas había empezado a rodar el balón cuando un pase desde la izquierda de Álex Baena, que Fermín dejó pasar llegó a Lamine Yamal para hacer el 1-0 en apenas un minuto y diez segundos.

Lamine inició de la mejor manera un partido en el que fue de nuevo uno de los grandes protagonistas.

El extremo español, que mantuvo una pugna constante con Josko Gvardiol, estuvo también en el origen del segundo tanto con un centro al área, donde apareció Pubill para marcar de cabeza (31').

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El tanto sirvió para volver a poner por delante a la Roja después de que poco antes Crocia hubiera logrado empatar en un remate de cabeza de Beljo a pase del veterano Ivan Perisic (28').



Vuelve a aparecer Lamine

La Roja ganó la batalla en el centro del campo para dominar con tranquilidad el encuentro y mantener a Croacia bastante metida en su área.

Cerca del descanso, Fermín pudo haber ampliado la cuenta, pero su disparo se fue al palo (45').

En la segunda parte, España empezó con cierta relajación, aunque sin permitir que Crocia pusiera en aprietos al portero Unai Simón.

La Roja necesitaba una marcha más, lo que llevó al seleccionador Luis de la Fuente a meter energía con las entradas de Nico Williams y a Víctor Muñoz por Baena y Lamine Yamal (68'), que se fue ovacionado.

El joven extremo del Barça había vuelto a aparecer poco antes para ampliar la cuenta española y marcar su décimo tanto con la Roja.

Lamine se internó en el área y logró meter el balón sin apenas ángulo entre el palo y el portero Dominik Livakovic, su compañero en el Barça, para hacer el 3-1 (63').

El tanto fue la puntilla para Croacia que sólo pudo dar un susto en un tiro a la media vuelta de Franjo Ivanovic algo desviado (77').

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En los últimos diez minutos, los visitantes trataron de recuperar algo de control con la entrada de Luka Modric, que fue recibido con una fortísima ovación por parte de los aficionados en el Sánchez Pizjuán.

Con Modric a los mandos, Los croatas intentaron llegar más en los últimos minutos, pero la Roja acabó por cerrar el encuentro con un último gol de Nico Williams de tiro cruzado (89').

Los campeones del mundo cerraron de la mejor manera su partido seguido número 40 sin conocer la derrota.