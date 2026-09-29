¿Menos cupos para Conmebol en el Mundial? Las cuentas de las selecciones para Eliminatoria

La próxima Eliminatoria Sudamericana tendrá un escenario diferente para las selecciones que busquen clasificar al Mundial, pues Argentina, Uruguay y Paraguay ya tienen asegurado su lugar como subsedes del torneo y los partidos inaugurales que disputarán en sus respectivos países. De esta manera, de acuerdo con la información revelada por Juan José Buscalia en Blog Deportivo, de los 6,5 cupos que mantiene Conmebol, solo tres plazas directas y un lugar para el repechaje estarían en disputa entre las otras siete selecciones.

Aunque el número total de cupos para Sudamérica no disminuiría, sí cambiarían las posibilidades matemáticas para los equipos que deberán competir por un lugar en el Mundial. En la eliminatoria anterior, con 10 selecciones luchando por 6,5 cupos, estaba en juego el 65 % de las plazas; ahora, con tres selecciones ya clasificadas y siete disputando los cupos restantes, solo estaría en competencia el 50 % de las plazas disponibles.



Argentina, Uruguay y Paraguay sí jugarán

Sin embargo, las 10 selecciones seguirían participando en la Eliminatoria y se mantendrían las 18 fechas. La decisión respondería principalmente a razones económicas, debido a los ingresos que generan los derechos de televisión, la venta de entradas y la publicidad. Por ejemplo, si se excluyera de la competencia a Argentina, Uruguay y Paraguay, Colombia pasaría de disputar nueve partidos como local en el estadio Metropolitano de Barranquilla a solo seis.

Argentina vs. Colombia Foto: AFP

Según lo explicado por Buscalia en Blog Deportivo, dirigentes de federaciones sudamericanas han señalado que esos encuentros generan una mayor expectativa entre los aficionados y tienen impacto en la venta de entradas, derechos televisivos y publicidad. Además, mantener la competencia permitiría a las selecciones clasificadas llegar con ritmo de competencia al Mundial.

La situación también genera interrogantes sobre el nivel de competitividad de los partidos, ya que Argentina, Uruguay y Paraguay podrían administrar las cargas de sus jugadores al tener el boleto asegurado.



Así, aunque Conmebol conservaría sus 6,5 cupos para el Mundial, el panorama para las siete selecciones que deberán competir por las plazas restantes será distinto: tres lugares directos y medio cupo al repechaje estarán en juego, mientras Argentina, Uruguay y Paraguay afrontarán la Eliminatoria ya con su clasificación asegurada.