¿Mundial de 2030 con 64 selecciones?: Infantino revela planes de la FIFA

El Mundial de Fútbol de la FIFA ha dado de qué hablar en la vigente edición de 2026 debido a las polémicas generalizadas por las decisiones arbitrales y el VAR, que, según aficionados, favorecen a algunas selecciones, así como por el incremento de participantes, pues es la primera Copa del Mundo con 48 selecciones.

Pese a esto último, la FIFA ya analiza ampliar aún más la cantidad de participantes, pues esto permitiría a más países pelear por un cupo a la cita mundialista.

La posibilidad fue planteada por el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, quien aseguró que el organismo estudiará la posibilidad de llevar el torneo a 64 selecciones para la edición de 2030. Según advirtió el dirigente italiano, el actual formato ha sido exitoso y abrir más plazas permitiría que un mayor número de selecciones tenga la posibilidad de escuchar sus himnos nacionales en una justa mundialista.

Sorteo del Mundial 2026 // Foto: AFP

Mundial 2030 podría contar con 64 selecciones

Durante el desarrollo de la edición 2026 del Mundial, Infantino señaló que la propuesta no está descartada y que será estudiada al término del torneo.

Publicidad

"¿64 equipos en la Copa del Mundo? Sin duda, este tema será considerado una vez que finalice el Mundial actual. Al organizar el torneo, es importante tener en cuenta no solo a Europa y Suramérica, sino al mundo entero. Cada país debería tener la oportunidad de cumplir su sueño de participar en la Copa del Mundo", afirmó.

La propuesta llega cuando la FIFA celebra el éxito que ha significado este nuevo formato de 48 selecciones, que debutó en este torneo, donde países que hasta ahora no habían ido a un Mundial sorprendieron y firmaron una destacada actuación.

Según el máximo dirigente del fútbol mundial, el incremento de participantes permitió una competencia más equilibrada entre las distintas confederaciones.

Publicidad

Gianni Infantino defiende el éxito del Mundial con 48 selecciones

Infantino sostuvo que la experiencia con 48 selecciones ha dejado un balance positivo y la considera un argumento para seguir ampliando el torneo.

“Un torneo con 48 selecciones nacionales ha demostrado ser sumamente exitoso”, aseguró Infantino. Ante esto, destacó que equipos de todos los continentes lograron marcar goles y sumar puntos en la fase de grupos. Además, resaltó el desempeño de las selecciones africanas, señalando que varias lograron avanzar.

Según afirma el italiano, estos resultados brindan más oportunidades y fortalecen la competitividad del torneo, ofreciendo una mayor representación de diferentes regiones del mundo.

Mundial 2030 será una edición histórica

La Copa del Mundo de 2030 ya tiene asegurado un lugar especial en la historia del fútbol, independientemente de si finalmente participa un mayor número de selecciones.

El torneo conmemorará el centenario del primer Mundial, disputado en Uruguay en 1930, y será el primero organizado por seis países de tres continentes.

Publicidad

Uruguay, Paraguay y Argentina albergarán los encuentros inaugurales.

España, Portugal y Marruecos serán las principales sedes del campeonato.

Aunque la idea de ampliar el torneo a 64 selecciones todavía está en estudio, las declaraciones de Infantino dejan claro que la FIFA sigue apostando por transformar el formato del Mundial y aumentar la participación de países en la máxima competencia del fútbol.