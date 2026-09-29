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"Es un asunto serio": el pronunciamiento del Gobierno británico por el Manchester City

El Gobierno británico calificó como un asunto grave la sanción de la Premier League al Manchester City tras ser hallado culpable de 115 cargos financieros.

Manchester City
Manchester City //
Foto: AFP
Por: EFE
|
Actualizado: 29 de sept, 2026

La ministra de deportes del Gobierno británico, Lisa Nandy, aseguró que la decisión de la Premier League de declarar culpable al Manchester City de irregularidades financieras es un asunto "increíblemente serio".

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La política habló este martes en la cadena británica BBC horas después de que la Premier League confirmara la decisión de declarar culpable al City de 115 irregularidades financieras.

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"Es un asunto increíblemente serio. El comunicado de la Premier League es muy crudo", dijo Nandy.

Nuevo corte de Erling Haaland
Nuevo corte de Erling Haaland.
Foto: AFP

"El Manchester City tiene el derecho a apelar. Este es un asunto muy preocupante para los aficionado del City y para todos los aficionados al fútbol", añadió.

El club inglés fue acusado hace más de tres años de 115 irregularidades financieras relativas al periodo entre la temporada 2008-2009 y la 2017-2018.

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"Una comisión independiente ha declarado al Manchester City culpable de todos los cargos relativos a las graves violaciones de las reglas financieras de la Premier League durante un periodo de nueve temporadas y de la mayoría de cargos relacionados con su no cooperación con la investigación", anunció la Premier en un comunicado emitido este martes.

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Según esa comisión, el Manchester City es culpable de llevar a cabo contratos adulterados con determinadas empresas para inflar sus ingresos y reducir sus costes, de presentar cuentas inexactas y de ocultar sus finanzas a los organismos del fútbol, de incumplir los límites financieros de la Premier y de la UEFA y de incumplimientos de sus obligaciones de cooperación y de actuar de buena fe con la máxima lealtad hacia la Premier.

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