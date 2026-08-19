Edna Bonilla cuestiona educación virtual tras terremoto: “La virtualidad amplifica desigualdades”

La emergencia provocada por el terremoto de magnitud 7,4 registrado en Colombia el pasado 10 de agosto también plantea desafíos para la continuidad de la educación. Ante la afectación de sedes educativas y la ausencia de estudiantes de las aulas, una de las alternativas que se ha planteado es recurrir a la virtualidad.

Sin embargo, Edna Bonilla, exsecretaria de Educación de Bogotá, advirtió que esta medida no debería convertirse en el principal mecanismo para garantizar la continuidad escolar. Durante una entrevista en Mañanas Blu 10:30, sostuvo que las experiencias de la pandemia dejaron importantes lecciones sobre las consecuencias de alejar a los estudiantes de los colegios.

Bonilla pide priorizar el regreso a las aulas

La exsecretaria señaló que actualmente hay más de 400.000 niños y niñas sin acceso a la educación y unas 3.400 sedes educativas afectadas. Por ello, consideró necesario implementar alternativas presenciales mientras se recuperan las instalaciones.



“La virtualidad no reemplaza la educación”, afirmó Bonilla, quien también explicó que las dificultades de conectividad representan una barrera para esta alternativa. Según las cifras que mencionó, el 57 % de los hogares tiene conexión a internet, pero en centros poblados y zonas rurales la cobertura se ubica entre 24 % y 25 %.

La exfuncionaria propuso utilizar aulas temporales, sedes compartidas, bibliotecas, iglesias y salones comunales. “Convertir la presencialidad es el principal indicador de recuperación”, sostuvo.

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También pidió restablecer rápidamente el Programa de Alimentación Escolar e identificar a los estudiantes que se encuentran en riesgo. A su juicio, prolongar la ausencia de las aulas podría generar problemas de deserción y dificultades socioemocionales.

Bonilla recordó además los efectos observados durante la pandemia. Según cifras que atribuyó a un estudio del Banco Mundial, durante los cierres escolares el 85 % de los estudiantes sin conexión tuvo que estudiar principalmente con materiales impresos, el 12 % salió del sistema educativo y solo el 7 % logró conectarse a clases en línea.

Lenguaje sobre niños y niñas

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Durante la entrevista, la exsecretaria cuestionó una directriz del ICBF mencionada por los periodistas, según la cual se utilizaría la expresión “niños y adolescentes” en lugar de “niños, niñas y adolescentes”.

“Las niñas decían: es que sentíamos que no nos nombran, no existimos”, relató Bonilla al recordar talleres realizados con estudiantes. Consideró que las niñas deben sentirse representadas y advirtió que este tipo de decisiones podría significar un retroceso frente a derechos ya reconocidos.

Escuche la entrevista completa acá: