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Blu Radio  / Nación  / Presidente De La Espriella anuncia donaciones de ARA, BBVA, Grupo Bolívar y Glencore por terremoto

Presidente De La Espriella anuncia donaciones de ARA, BBVA, Grupo Bolívar y Glencore por terremoto

Este jueves las diferentes empresas le comunicaron al presidente la decisión de aportar a la atención de los damnificados y la reconstrucción.

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Presidente electo de Colombia, Abelardo De La Espriella.
Foto: EFE.
Por: Mateo Piñeros
|
Actualizado: 20 de ago, 2026

El presidente Abelardo De La Espriella anunció este jueves la decisión de varias empresas de aportar donaciones para la atención de la emergencia por el terremoto.

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Se trata de Tiendas ARA, BBVA y Glencore, propietaria de Cerrejón, que anunciaron su decisión de aportar recursos.

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“En total, estas tres empresas aportarán cerca de $54.908 millones de pesos para ayudar a Colombia en este momento de emergencia. Mi profundo agradecimiento a ARA, BBVA y Glencore por su solidaridad, generosidad y compromiso con el pueblo colombiano. Entre todos vamos a reconstruir a Colombia”, dijo De La Espriella.

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AFP

En otra publicación el presidente confirmó otro aporte del Grupo Bolívar y Davivienda.

“Acabo de hablar con Miguel Cortés, presidente del Grupo Bolívar, quien me confirmó que Grupo Bolívar y Davivienda donarán $110.000 millones para apoyar la atención de la tragedia y la reconstrucción del país. Mi profundo agradecimiento a Miguel Cortés y a todo el Grupo Bolívar por este extraordinario gesto de solidaridad y compromiso con Colombia”, agregó el presidente De La Espriella.

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