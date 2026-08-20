Presidente De La Espriella anuncia donaciones de ARA, BBVA, Grupo Bolívar y Glencore por terremoto

El presidente Abelardo De La Espriella anunció este jueves la decisión de varias empresas de aportar donaciones para la atención de la emergencia por el terremoto.

Se trata de Tiendas ARA, BBVA y Glencore, propietaria de Cerrejón, que anunciaron su decisión de aportar recursos.

“En total, estas tres empresas aportarán cerca de $54.908 millones de pesos para ayudar a Colombia en este momento de emergencia. Mi profundo agradecimiento a ARA, BBVA y Glencore por su solidaridad, generosidad y compromiso con el pueblo colombiano. Entre todos vamos a reconstruir a Colombia”, dijo De La Espriella.

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En otra publicación el presidente confirmó otro aporte del Grupo Bolívar y Davivienda.



“Acabo de hablar con Miguel Cortés, presidente del Grupo Bolívar, quien me confirmó que Grupo Bolívar y Davivienda donarán $110.000 millones para apoyar la atención de la tragedia y la reconstrucción del país. Mi profundo agradecimiento a Miguel Cortés y a todo el Grupo Bolívar por este extraordinario gesto de solidaridad y compromiso con Colombia”, agregó el presidente De La Espriella.