De La Espriella revela su nueva cúpula militar: estos son los nombres y hojas de vida

El presidente Abelardo De La Espriella presentó oficialmente a los oficiales que conformarán la nueva cúpula de las Fuerzas Militares y aseguró que durante su Gobierno “no habrá territorios vedados para la fuerza pública”. Durante el anuncio, el mandatario dejó claro el enfoque que tendrá su política de seguridad y defensa, al señalar que buscará recuperar el control territorial mediante el uso de la fuerza pública y la aplicación de la ley.

“Vamos a traerle paz a nuestro pueblo, pero no la paz que se negocia con los bandidos arrodillando al Estado, la paz que se impone con la fuerza de las armas y las leyes. Delincuente que no se someta será dado de baja, yo mismo asumiré las responsabilidades políticas a las que haya lugar cuando de ejercer la fuerza de las armas del Estado se trate”, afirmó De La Espriella.

Comando General de las Fuerzas Militares

Al frente de las Fuerzas Militares estará el mayor general Erik Rodríguez Aparicio, oficial de Caballería con 35 años de servicio en el Ejército Nacional y una amplia trayectoria operacional en departamentos como Arauca, Putumayo, Chocó, Antioquia y Casanare.

Rodríguez ha comandado unidades como la Séptima Brigada, la Fuerza de Tarea Conjunta Aquiles, la Primera División y el Comando Conjunto Suroccidente. Uno de los principales episodios de su carrera fue su participación en la Operación Perseo, que permitió la ocupación del casco urbano de El Plateado, Cauca.



Jefatura de Estado Mayor Conjunto

El general Carlos Enrique Carrasquilla Gómez asumirá como Jefe de Estado Mayor Conjunto. Cuenta con más de tres décadas de trayectoria en el Ejército y experiencia en el comando de fuerzas de tarea y unidades de combate.



Ha estado al frente de la Fuerza de Tarea Quirón, la Brigada de Selva No. 28, la División de Aviación de Asalto Aéreo y la Fuerza de Tarea Dragón. También tuvo responsabilidades internacionales en el Sinaí y en el Comando Sur de Estados Unidos, donde ejerció como director ejecutivo J7/9.



Ejército Nacional

El general José Bertulfo Soto Sánchez será el nuevo comandante del Ejército Nacional. Actualmente se desempeña como Jefe del Estado Mayor Generador de Fuerza y anteriormente estuvo al frente de la Quinta División.

General José Bertulfo Soto Sánchez Foto: suministrada

Su trayectoria se ha concentrado en el mando operacional y en el fortalecimiento de las capacidades militares en el centro del país. Durante su gestión se destacan el incremento del pie de fuerza regional, más de 6.400 capturas contra el crimen organizado y operaciones que permitieron afectar a cabecillas de grupos armados, entre ellos alias Cancharino.

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Como segundo comandante del Ejército fue designado el brigadier general Rodolfo Morales Franco, oficial de Infantería con amplia experiencia en operaciones.

Brigadier general Rodolfo Morales Franco Foto: suministrada

Morales Franco pasó de comandar la Décima Tercera Brigada, responsable de la seguridad de Bogotá y Cundinamarca, a dirigir la Segunda División, con responsabilidad sobre el nororiente del país. Durante ese periodo estuvo al frente de operaciones en Catatumbo, Norte de Santander, Santander, sur del Cesar y Yondó, además del dispositivo de seguridad electoral de 2026 en 111 municipios.



Fuerza Aérea

Uno de los cambios anunciados por el Gobierno es que la institución volverá a denominarse Fuerza Aérea Colombiana, dejando atrás la denominación de Fuerza Aeroespacial. El comandante será el Mayor General Juan Jaime Martínez Ossa, piloto de transporte y combate con 6.297 horas de vuelo en aeronaves de ala fija.

Martínez Ossa ha comandado los Comandos Aéreos de Combate No. 1 y No. 7, fue director de Operaciones Aéreas y posteriormente comandante de Operaciones Aéreas y Espaciales. Es administrador aeronáutico y cuenta con formación en seguridad y defensa, comando y Estado Mayor y estudios de seguridad y defensa interamericana en Washington. Como segundo comandante fue designado el Mayor General Juan Mosquera.



Armada Nacional

En la Armada Nacional, el cargo de comandante estará en manos del vicealmirante Javier Alfonso Jaimes Pinilla, oficial naval que ingresó a la Escuela Naval de Cadetes “Almirante Padilla” en 1988. Jaimes Pinilla ha sido director de la Escuela Naval de Cadetes, director de Planeación Estratégica del Comando de la Armada, comandante de la Fuerza Naval del Sur e Inspector General de la Armada, entre otros cargos.

Vicealmirante Javier Alfonso Jaimes Pinilla Foto: suministrada

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Es ingeniero naval electrónico y cuenta con estudios de posgrado en Seguridad y Defensa Nacional y Gestión de Organizaciones, además de formación internacional en Canadá.

Como segundo comandante de la Armada fue designado el Mayor General de Infantería de Marina Rafael Olaya Quintero.

Con esta nueva estructura, el Gobierno de Abelardo De La Espriella busca darle a la fuerza pública un enfoque centrado en la recuperación del control territorial, las operaciones contra grupos armados y el fortalecimiento de la capacidad operacional de las Fuerzas Militares.