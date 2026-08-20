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Blu Radio  / Nación  / FFMM incauta más de 4.5 toneladas de cocaína a dos grupos armados, anunció De La Espriella

FFMM incauta más de 4.5 toneladas de cocaína a dos grupos armados, anunció De La Espriella

En total fueron incautadas o destruidas más de 4.5 toneladas de cocaína.

Golpe al narcotráfico de grupos armados ilegales
Golpe al narcotráfico de grupos armados ilegales
Foto: ADLE
Por: Mateo Piñeros
|
Actualizado: 20 de ago, 2026

El presidente Abelardo De La Espriella anunció un golpe que dieron las Fuerzas Militares en las últimas horas contra dos grupos armados: la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano y el ELN.

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Las operaciones se dieron en el Putumayo y en Norte de Santander en las últimas horas.

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“Fueron incautadas o destruidas más de 4,5 toneladas de cocaína, además de 300 kilos y 220 galones de base de coca. Evitamos que 7,7 millones de dosis llegaran a las calles y golpeamos las finanzas criminales en al menos USD 85 millones”, anunció De La Espriella.

Es importante recordar que la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano es una disidencia de las Farc, grupo con el cual se adelantaron conversaciones de paz en el Gobierno Petro.

“Sin cocaína no hay dinero. Sin dinero no hay armas ni terrorismo. Vamos a destruirles el negocio”, agregó De La Espriella.

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El presidente le ha hecho un llamado a los principales cabecillas de grupos armados para que se sometan a la justicia, de lo contrario ha dicho que serán capturados o abatidos.

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