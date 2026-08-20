Francisco José Chaux: la cuota del uribismo que será el nuevo vicecontralor

Una ficha del uribismo será el nuevo vicecontralor: se trata de Francisco José Chaux Donado, cuya designación fue oficializada por el contralor electo, Jorge Eliécer Laverde, en una comunicación al contralor saliente, Carlos Hernán Rodríguez.

El contralor electo designó además a Chaux Donado como coordinador del proceso de empalme con el contralor saliente.

Chaux ha trabajado de cerca con el Centro Democrático durante varios años. Fue primero viceministro de Relaciones Políticas del Ministerio del Interior y luego viceministro para la Promoción de la Justicia durante el gobierno de Iván Duque. Es muy cercano a la excandidata Paloma Valencia, quien impulsó su llegada a la Contraloría: ambos son oriundos de Popayán y han trabajado de cerca en el pasado.

El nombramiento del vicecontralor era parte del acuerdo político para que la bancada del Centro Democrático votara por Jorge Eliécer Laverde y se garantizara su elección como contralor.



Chaux es hijo del excongresista y exgobernador del Cauca Juan José Chaux Mosquera, ya fallecido. Chaux Mosquera se acogió a la JEP en medio de acusaciones en su contra por presuntos vínculos con el paramilitarismo, por lo que, en el pasado, Chaux se declaró impedido para cualquier decisión relacionada con el sistema de justicia transicional.

El empalme: la primera tarea del nuevo vicecontralor

Publicidad

El contralor electo, Jorge Eliécer Laverde, quien se posesionará en su cargo la próxima semana, acaba de nombrar a Francisco José Chaux Donado no solo como vicecontralor, sino además como coordinador del empalme con el contralor saliente, Carlos Hernán Rodríguez.

"El proceso de empalme tendrá como propósito establecer una línea de base confiable sobre el estado de la entidad; revisar los procesos de vigilancia y control fiscal, responsabilidad fiscal y jurisdicción coactiva; identificar las actuaciones próximas a prescribir o caducar; evaluar la situación presupuestal, contractual, tecnológica y de talento humano, y determinar los principales riesgos que puedan afectar la protección y recuperación de los recursos públicos", señaló Laverde en su comunicación.

Laverde ha prometido que su gestión se centrará en los "primeros auxilios fiscales" y las alertas tempranas para cuidar la ejecución de recursos públicos y acompañar a las entidades para que puedan culminar exitosamente obras y proyectos. También se desplegará desde el primer día una vigilancia especial sobre los recursos para la reconstrucción de las áreas destruidas por el terremoto.