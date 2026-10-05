Gobierno responde a Yahir Acuña: “No hubo propósito de intimidación o presión”

El Gobierno nacional reaccionó frente a los señalamientos del alcalde de Sincelejo, Yahir Acuña, sobre la presencia de hombres armados durante el evento que lideró el presidente Abelardo De La Espriella en la base de Infantería de Marina en Coveñas, departamento de Sucre.

El director del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), Carlos Ríos, fue el vocero en este caso y aclaró que en el salón solo había el personal de seguridad habitual con las armas de costumbre de quienes cuidan al jefe de Estado.

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Esa claridad la hizo porque, según Acuña, fue intimidado por civiles armados y la condición para que permaneciera en el recinto de la sede donde se llevaba a cabo el consejo de seguridad era que permaneciera en silencio. Y esa directriz, de acuerdo al alcalde, llegó después del comentario del mandatario nacional, quien le advirtió que no confiaba en él para el manejo de recursos por múltiples investigaciones que tiene, algunas relacionadas con presunta corrupción.

“Frente a la reunión realizada en Coveñas, Sucre, el Gobierno nacional aclara que las personas que integraban el dispositivo de protección en el recinto correspondían exclusivamente al esquema de seguridad habitual del presidente de la República, Abelardo De La Espriella. Su presencia y ubicación obedecieron estrictamente a los protocolos oficiales establecidos para garantizar la seguridad del jefe de Estado y de los asistentes, y en ningún momento tuvieron propósito alguno de intimidación o presión sobre los participantes”, explicó Ríos.



Y como todo se derivó del reclamo por el manejo de recurso, después de escuchar la gente en las regiones, Ríos enfatizó que “el Gobierno nacional precisa que los encuentros regionales tienen como propósito escuchar directamente a las autoridades territoriales, conocer las necesidades de las comunidades y garantizar que los recursos públicos se ejecuten con transparencia, responsabilidad y estricto apego a la ley. En este marco, se fortalecen los mecanismos de seguimiento y control para proteger el patrimonio público y actuar oportunamente frente a cualquier alerta o posible hecho de corrupción”.

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El funcionario respondió así a la controversia con Acuña, quien también señaló que personas cercanas al hoy presidente en su momento, supuestamente, lo buscaron para apoyar la campaña electoral, sin embargo, ha sido desmentido por las dos personas que mencionó. Uno fue Abelardo De La Espriella Juris, padre del presidente, quien señaló que Acuña se ofreció a colaborar políticamente, pero el candidato en ese momento desautorizó ese respaldo; y el hoy excongresista Miguel Polo Polo, quien afirmó que nunca recibió instrucción de buscar apoyos de figuras políticas para la elección.