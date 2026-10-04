“¿Su opinión cambió?”: Alcalde de Sincelejo cuestionó a De La Espriella por acusación de corrupción

El alcalde de Sincelejo, Yahir Acuña Cardales, respondió a los señalamientos del presidente Abelardo De La Espriella, quien, durante un consejo de seguridad en Sucre del viernes 2 de octubre, lo acusó de tener 13 procesos por corrupción, un video relacionado con presuntas irregularidades en el Programa de Alimentación Escolar (PAE) y un llamado a juicio por enriquecimiento ilícito.

En su respuesta, Acuña reprodujo un video de hace dos meses, cuando De La Espriella aún era candidato presidencial, en el que reconocía los resultados de su administración en materia de seguridad. A partir de esas declaraciones, el alcalde cuestionó el cambio de postura del hoy jefe de Estado.

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En el fragmento presentado por Acuña, De La Espriella afirmaba: “A uno le puede o no gustar el alcalde de Sincelejo, pero ha dado resultado en materia de seguridad. A pesar de que no tiene el apoyo del Gobierno nacional (...) A pesar de ello, el programa que ha implementado la Alcaldía de Sincelejo ha resultado muy exitoso”.

“Presidente, esa era su opinión hace dos meses en campaña. ¿Y por qué su opinión pública hoy contrasta con lo que dice hoy día? ¿Acaso los expedientes son nuevos? ¿Acaso las investigaciones son nuevas?”, cuestionó el mandatario local.



Acuña también le pidió al presidente respetar la división de poderes y las garantías del Estado social de derecho. “Nada peor que la democracia empiece a morir, nada peor que empiece a mutar en otros sistemas, tal vez la dictadura, tal vez la tiranía, que me rehúso a creer”, afirmó. Además, aseguró que, hace dos meses, personas cercanas al entonces candidato tenían previsto buscarlo.

¿Qué dijo el presidente Abelardo De La Espriella sobre el alcalde de Sincelejo?

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Las declaraciones de Acuña se producen luego de que el presidente Abelardo De La Espriella cuestionara su gestión y anunciara que su Gobierno establecerá controles sobre los recursos públicos destinados a Sincelejo y al departamento de Sucre. El mandatario aseguró que el dinero de los colombianos debe destinarse exclusivamente a obras y soluciones para la ciudadanía, y que no está dispuesto a permitir las prácticas de anteriores administraciones.

“Los recursos públicos son sagrados. Cada peso que pertenece a los colombianos será cuidado con rigor y llegará a donde tiene que llegar: a las obras, a las soluciones y al ciudadano”, afirmó el presidente. Además, insistió en que Sincelejo y Sucre seguirán recibiendo inversión, pero advirtió que no habrá “cheques en blanco”.

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De La Espriella afirmó que Sincelejo seguirá recibiendo inversión del Gobierno Nacional, pero dejó claro que no está dispuesto a entregar recursos bajo lo que calificó como un esquema de corrupción y advirtió que mantendrá los fondos fuera del control del alcalde para garantizar su adecuada ejecución.

En cuanto a las investigaciones, en junio de este año, la Sala Especial de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia citó a indagatoria a Acuña, excongresista y actual alcalde de Sincelejo, por el presunto delito de enriquecimiento ilícito de servidor público.

El proceso busca establecer si durante su periodo como representante a la Cámara, entre 2010 y 2018, se presentó un incremento patrimonial injustificado y si este estaría relacionado con una posible solicitud de comisiones a cambio de la adjudicación de contratos.