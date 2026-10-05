“Guerrillas enviaron integrantes a Ucrania para aprender técnicas de drones”: Diego Molano

El exministro de Defensa Diego Molano aseguró que integrantes de grupos armados colombianos habrían viajado a Ucrania durante los últimos dos años para participar en el conflicto y adquirir conocimientos sobre el uso de drones.

Durante una intervención en Recap Blu, Molano señaló que entre los grupos que, según su versión, enviaron integrantes al exterior están el ELN, las disidencias de las Farc y el Clan del Golfo.

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“En los últimos dos años estos grupos, tanto el ELN como las disidencias de las Farc y el Clan del Golfo, enviaron algunos de sus integrantes a combatir a Ucrania”, afirmó el exministro de Defensa.

Según Molano, los integrantes de estas organizaciones no solo habrían participado en combates, sino que también recibieron entrenamiento relacionado con las nuevas tecnologías utilizadas en el campo de batalla.



“En Ucrania combatieron, aprendieron la técnica de drones, fueron entrenados y, después de seis o siete meses, regresaron y se incorporaron a las filas”, sostuvo el exfuncionario.

El exministro aseguró que, tras regresar a Colombia, estos integrantes habrían llevado nuevos conocimientos a las estructuras armadas, particularmente relacionados con el uso de aeronaves no tripuladas para realizar ataques.

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Molano explicó que los grupos ilegales estarían utilizando drones con capacidades diferentes a las empleadas inicialmente, lo que, en su opinión, representa un nuevo desafío para la Fuerza Pública.

“Ya no son solo los drones de señal, sino inclusive hoy con figura óptica, y por eso son más difíciles de desmontar”, afirmó Molano al referirse a la evolución de esta tecnología empleada por los grupos armados.

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El exministro también aseguró que estas organizaciones estarían avanzando en la utilización de enjambres de drones, una modalidad que puede permitir coordinar varios dispositivos durante una misma operación.

“Están adaptando inclusive ataques con enjambres de drones”, agregó Molano, quien planteó la necesidad de fortalecer las capacidades antidrones de las Fuerzas Militares.

De acuerdo con su planteamiento, las nuevas tecnologías utilizadas por los grupos armados estarían relacionadas con las experiencias adquiridas en conflictos internacionales y con modificaciones realizadas posteriormente en Colombia.

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Molano sostuvo que el fenómeno representa una amenaza creciente, especialmente por la posibilidad de que los drones sean adaptados para transportar explosivos y atacar instalaciones de la Fuerza Pública.

El exministro puso como ejemplo el ataque contra un radar de la Fuerza Aérea Colombiana en Candelaria, Valle del Cauca, que, según afirmó, afectó una de las capacidades de vigilancia de la institución.

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Las declaraciones se conocen en medio de la preocupación de las autoridades por el uso de drones con explosivos por parte de grupos armados y por la necesidad de fortalecer los mecanismos para detectar y neutralizar estos dispositivos.

Molano consideró que las Fuerzas de Tarea Conjunta, como la recientemente anunciada Fuerza de Tarea Urano, pueden contribuir a enfrentar esta amenaza al integrar las capacidades del Ejército, la Fuerza Aérea, la Armada y la Policía.