Alerta por caso de tuberculosis en colegio del Huila: hay cinco posibles casos en estudio

Un caso de tuberculosis en una docente activó las alertas sanitarias en el Colegio Comfamiliar Los Lagos, ubicado en Palermo, Huila. La maestra fue apartada de sus actividades en la institución educativa y permanece bajo atención médica.

De acuerdo con el comunicado emitido por Comfamiliar Huila, una vez conocido el caso se activaron las rutas de atención, notificación y vigilancia correspondientes, en articulación con la Secretaría de Salud Departamental del Huila y las secretarías de Salud de Palermo y Neiva.

“Desde que la docente fue diagnosticada y se confirmó esta enfermedad, no ha vuelto a las actividades de la institución. Ha sido aislada y se le ha dado el manejo hospitalario y el tratamiento con los medicamentos correspondientes. Actualmente se encuentra en casa”, confirmó Octavio Bermúdez, jefe de la División de Servicios Educativos de Comfamiliar.

Hasta el momento, las pruebas realizadas no han detectado más casos de tuberculosis entre los docentes. Sin embargo, cinco estudiantes con síntomas respiratorios están siendo evaluados para descartar posibles contagios.



“De esta visita de la Secretaría de Salud se identificaron cinco niños que tenían un episodio de gripa y fueron remitidos a las EPS para una valoración médica. Desde las EPS citaron al grupo familiar cercano a los niños para hacer la prueba diagnóstica de tuberculosis. Actualmente se está a la espera de los resultados de estas valoraciones”, indicó el jefe de Servicios Educativos de Comfamiliar.

¿Qué es la tuberculosis?

Sobre la enfermedad, el doctor Miguel Camilo Perilla Vergara, auditor médico de la sede Centro de la Clínica Medilaser en Neiva, explicó que “la tuberculosis es una enfermedad infecciosa causada por una bacteria que afecta principalmente los pulmones, aunque también puede llegar a comprometer otros órganos”.

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El médico señaló que cuando una persona con tuberculosis pulmonar activa tose, habla o estornuda, libera al aire pequeñas partículas que pueden contener los microorganismos causantes de la enfermedad.

Entre los síntomas más frecuentes están la tos persistente, fiebre, sudoración nocturna, pérdida de peso sin una causa aparente y cansancio. Para prevenir el contagio, recomendó mantener los espacios ventilados, utilizar tapabocas y consultar al médico cuando la tos persista por más de dos semanas.