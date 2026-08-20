Exportaciones de carbón colombiano a Israel se reactivarán, pero demanda no será la de antes

El Gobierno del presidente Abelardo De La Espriella restableció las relaciones con Israel, medida que incluye la exención del requisito de visado para ciudadanos de ambos países a partir del próximo 1 de septiembre.

La recién llegada embajadora de Israel en Colombia, Vivian Aisen, detalló en los micrófonos de Mañanas Blu los avances en la agenda bilateral. La diplomática destacó que su gestión inicial se concentró en tres ejes fundamentales: el visado, el carbón y la implementación del Tratado de Libre Comercio (TLC).

Respecto al TLC, firmado en 2013 y vigente desde 2020, Aisen indicó: "Tenemos que hacer un diálogo entre los ministerios para ver cuáles son los productos que pueden recibir exención de impuestos" para dinamizar las inversiones.

En cuanto al carbón, cuya exportación había sido prohibida durante la administración del expresidente Gustavo Petro, la diplomática aclaró que la demanda no retornará a los niveles históricos del pasado.



"Ya está reemplazado por gas, pero nosotros necesitamos de carbón como en casos de emergencia. Entonces sí vamos a volver a importar carbón de Colombia, pero no creo que será la misma cantidad que antiguamente", explicó Aisen.

Visa Israel. Foto: Magnific

La representante israelí sostuvo que "Israel ha descubierto gas en la región y están utilizando el gas que tienen", por lo que el mineral colombiano se destinará principalmente a reservas estratégicas.

Publicidad

Sobre la agenda de seguridad y defensa, la embajadora anticipó el reinicio de la cooperación técnica e intercambio de información mediante el envío de comisiones oficiales.

"Estamos esperando una delegación que viene de Israel en septiembre para un diálogo justamente en este tema y ver cómo podemos incrementar esta cooperación en seguridad", señaló la funcionaria.

Aisen se refirió también a la decisión de Colombia de reconocer la soberanía de Israel sobre los Altos del Golán. La diplomática expresó su gratitud y defendió la posición de su país argumentando razones de autodefensa y la inestabilidad de la región.

Publicidad

"Los Altos del Golán son importantes desde el punto de vista estratégico para Israel. Israel tiene derecho de autodefenderse y yo creo que el gobierno colombiano entiende muy bien nuestro derecho de defensa", sostuvo la embajadora.