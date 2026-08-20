Mampostería y sobrepeso en muros: los factores detrás del colapso de edificaciones por el terremoto

El ingeniero civil y doctor en ingeniería estructural, Orlando Cundumí Sánchez, se refirió en Mañanas Blu 10:30 a las probables causas detrás de los daños y colapsos de diversas edificaciones tras el reciente sismo.

Cundumí, quien se desempeña como director de la maestría en ingeniería civil de la Universidad Javeriana en Cali, explicó que tras realizar inspecciones en terreno observaron fallas recurrentes.

"Haciendo un recorrido vemos que en algunos de los edificios falló mucho la mampostería estructural", sostuvo el especialista.



Fallas en mampostería y exceso de masa en las paredes

El académico precisó que los desprendimientos en las paredes generaron pánico en la población. No obstante, aclaró que al analizar los componentes principales se evidenció que "los elementos estructurales, vigas, columnas, los nudos que son bien importantes, no fallaron".

Cundumí advirtió que detectaron "muros que son muy densos, con un repello de 8, 10, 12 centímetros", lo que representa "mucha masa adicional a la edificación". Ante este panorama, insistió en evaluar metodologías constructivas para reducir ese peso sobre las estructuras.



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El experto indicó que se debe investigar si el movimiento telúrico "superó con creces el espectro de diseño" contemplado en las normas antisísmicas del país. Asimismo, señaló la necesidad de hacer estudios de vulnerabilidad sobre los inmuebles que registraron daños leves o moderados.

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Respecto a las causas que provocan el desplome de una estructura, Cundumí explicó que la falla se puede originar por "un error en el proceso constructivo" o por problemas en los puntos de unión.

El especialista detalló que en varios casos se presenta el efecto denominado como piso débil, además de señalar que "los nudos son los llamados a disipar energía". "Al no quedar bien confinado ese nudo, entonces falla y se empieza a formar un posible mecanismo de colapso", explicó.

Cundumí manifestó que la resistencia del material es determinante para la estabilidad de la obra, ya que si "el concreto no logró la resistencia", se reduce la rigidez necesaria para soportar la carga sísmica.

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Finalmente, el ingeniero afirmó que "la normativa sísmica colombiana es una normativa bastante rigurosa" y sirve de base en otros países. Agregó que los datos recopilados tras el sismo permitirán actualizar los reglamentos y mejorar la resiliencia de las ciudades.