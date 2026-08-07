Vendedor de panela de Caquetá impondrá la banda presidencial a Abelardo De La Espriella en Cali

La ceremonia de posesión del presidente electo Abelardo De La Espriella, que se llevará a cabo este 7 de agosto en la Arena USC de Cali, estará marcada por una serie de actos cargados de simbolismo. Uno de los momentos más representativos será la imposición de la banda presidencial, que estará a cargo de Luis Felipe Yagüe, un vendedor de panela de Florencia, Caquetá, cuyo nombre cobró relevancia nacional durante la pasada campaña presidencial.

Yagüe fue protagonista de una polémica luego de que se conociera que un profesor le manifestó que dejaría de comprarle panela por haber expresado públicamente su apoyo electoral a Abelardo De La Espriella. El caso generó un amplio debate en redes sociales sobre la intolerancia política y la libertad de expresión, convirtiendo al comerciante en uno de los rostros más visibles de la campaña del hoy presidente electo.

Durante la ceremonia, Luis Felipe Yagüe será el encargado de imponer la banda presidencial a De La Espriella, en uno de los actos centrales de la transmisión de mando. Previamente, la banda ya fue entregada al mandatario electo por un grupo de veteranos y reservistas de la Fuerza Pública como un símbolo de unidad, servicio y honor.

La pieza fue confeccionada por el maestro artesano nariñense Luis Abel Delgado, quien nuevamente estuvo al frente de la elaboración de uno de los principales símbolos del poder presidencial en Colombia.



La jornada protocolaria comenzará sobre las 3:00 de la tarde y, además de los actos oficiales, incluirá una programación artística y ceremonial. Entre las presentaciones musicales está prevista la participación de la cantante colombiana Nair, quien interpretará la canción Aleluya como parte del inicio del evento.

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Otro de los momentos previstos será una oración ecuménica, diseñada para reunir representantes de diferentes confesiones religiosas presentes en el país. Según la organización del evento, el espacio contará con voceros de credos como el catolicismo, el cristianismo y el judaísmo, en un mensaje orientado a resaltar la diversidad religiosa y la búsqueda de unidad nacional durante el inicio del nuevo Gobierno.

La ceremonia también tendrá referencias a la historia del país y de la ciudad de Cali. Las sillas que utilizarán el presidente Abelardo De La Espriella, el presidente del Senado, Honorio Enríquez, y el presidente de la Cámara de Representantes, Nicolás Barguil, pertenecieron al prócer de la Independencia Joaquín de Caicedo y Cuero, nacido en Cali en 1773 y cuyo legado permanece en la emblemática Plaza de Caicedo, ubicada en el centro de la capital vallecaucana.

La posesión presidencial de este 7 de agosto será la primera que se realiza fuera de Bogotá desde la entrada en vigencia de la Constitución de 1991. La elección de Cali como sede busca enviar un mensaje de descentralización y estará acompañada por la presencia de delegaciones internacionales, jefes de Estado, miembros de la realeza europea y representantes de organismos multilaterales.

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Con estos elementos, el Gobierno entrante busca que la ceremonia trascienda el protocolo habitual y esté marcada por símbolos relacionados con las regiones, la Fuerza Pública, la historia nacional y la reconciliación. La decisión de que un vendedor de panela del Caquetá sea quien imponga la banda presidencial se convierte así en uno de los gestos más llamativos de una investidura que pretende destacar a ciudadanos comunes dentro de uno de los actos más importantes de la democracia colombiana.