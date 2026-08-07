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Empresarios expresan respaldo y disposición para trabajar con el Gobierno de De La Espriella

Desde el Consejo Gremial y la ANDI manifestaron su disposición para trabajar con la nueva administración y llamaron a construir soluciones frente a los principales desafíos del país.

presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella.jpg
Presidente electo de Colombia, Abelardo De La Espriella.
Foto: EFE.
Por: Sofía Vargas
|
Actualizado: 7 de ago, 2026

A pocas horas de la posesión de Abelardo De La Espriella como presidente de Colombia, líderes del sector empresarial expresaron su respaldo al inicio del nuevo Gobierno y manifestaron su disposición para trabajar de manera conjunta en la búsqueda de soluciones a los principales desafíos del país.

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Desde Cali, donde asistirá a la ceremonia de posesión, la presidenta del Consejo Gremial Nacional, Natalia Gutiérrez, aseguró que el empresariado quiere ser un aliado del nuevo Gobierno y contribuir a la reconstrucción del país. Además, entregó la Agenda del Sector Privado 2026-2030, una propuesta con nueve prioridades, entre ellas recuperar la seguridad, fortalecer las instituciones e impulsar el crecimiento económico.

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Gutiérrez afirmó que el nuevo Gobierno recibe un país con retos como el deterioro de la seguridad, el debilitamiento de las finanzas públicas, la caída de la inversión, los rezagos en infraestructura, la alta informalidad y los riesgos para la seguridad minero-energética. También le deseó éxitos al presidente y reiteró la disposición del sector privado para trabajar de manera articulada.

Por su parte, el presidente de la Asociación Nacional de Industriales (ANDI), Bruce Mac Master, publicó un mensaje en su cuenta de X en el que afirmó que la posesión presidencial marca el cierre de un ciclo y el comienzo de otro para el país. Señaló que, más allá de las diferencias ideológicas, los colombianos comparten el objetivo de construir un mejor futuro y sostuvo que los grandes desafíos nacionales requieren la participación de todos.

“Somos 52 millones de colombianos que mediante procesos democráticos escogemos a las personas que van a liderar el Estado durante períodos relativamente cortos de cuatro años. Pero seguimos siendo 52 millones de colombianos en donde no se espera que unos dominen a los otros sino que haya un liderazgo de la comunidad de acuerdo con las reglas que tenemos en nuestra Constitución”, afirmó Bruce Mac Master.

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Finalmente, el presidente de la Andi hizo un llamado a mirar el futuro con optimismo y a construir soluciones de manera colectiva, respetando las reglas democráticas y buscando el beneficio general. Afirmó que el liderazgo del nuevo Gobierno debe ejercerse con la participación de todos los colombianos y pensando en las próximas generaciones.

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