Álvaro Uribe ya llegó a Cali para asistir a la posesión presidencial de Abelardo De La Espriella

El expresidente Álvaro Uribe Vélez ya se encuentra en Cali, ciudad donde este viernes 7 de agosto se llevará a cabo la posesión presidencial de Abelardo De La Espriella, quien asumirá como mandatario de Colombia para el periodo 2026-2030.

La presencia del exjefe de Estado se da en medio de una ceremonia que reunirá a líderes nacionales e internacionales.

La llegada de Uribe ocurre horas antes del acto de investidura, que romperá con una tradición de más de dos siglos al realizarse fuera de Bogotá. En esta oportunidad, la ceremonia tendrá lugar en la Arena USC, ubicada en la Universidad Santiago de Cali.

Una posesión presidencial que hará historia

El equipo organizador del evento destacó que será la primera vez desde la creación de la República que un presidente constitucional tome posesión de su cargo en una ciudad distinta a la capital del país.



Según explicó la organización, esta decisión busca reflejar el compromiso del nuevo Gobierno con la descentralización y el fortalecimiento de las regiones.

De la Espriella reemplazará en la Presidencia a Gustavo Petro, convirtiéndose en el nuevo jefe de Estado para el periodo 2026-2030.

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¿Quiénes asistirán a la posesión de Abelardo De la Espriella?

Además de Álvaro Uribe, la ceremonia contará con una amplia presencia de invitados nacionales e internacionales.

De acuerdo con la organización del evento, asistirán:



Diez jefes de Estado.

Dos vicepresidentes.

Quince ministros de Relaciones Exteriores.

Altas autoridades nacionales.

Invitados especiales de la comunidad internacional.

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino.

Entre los mandatarios confirmados figuran:



Javier Milei, presidente de Argentina.

Daniel Noboa, presidente de Ecuador.

Santiago Peña, presidente de Paraguay.

Laura Fernández, presidenta de Costa Rica.

José Raúl Mulino, presidente de Panamá.

Luis Abinader, presidente de República Dominicana.

José Antonio Kast, presidente de Chile.

Nasry Asfura, presidente de Honduras.

También participa el rey Felipe VI de España, quien llegó este viernes a Cali para asistir a la ceremonia.