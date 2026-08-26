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Ejército destruye dos válvulas ilícitas utilizadas para extraer hidrocarburos

Según el Ejército, estas conexiones ilegales afectan los recursos del Estado y podrían ser utilizadas como fuente de financiación para estructuras criminales.

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Válvulas ilícitas en Aguachica
// Ejército
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 26 de ago, 2026

Tropas de la Quinta Brigada del Ejército Nacional ubicaron y destruyeron dos válvulas ilícitas que eran utilizadas para la extracción ilegal de hidrocarburos en la vereda La Morena, zona rural de Aguachica, Cesar.

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El procedimiento se desarrolló durante operaciones de control territorial adelantadas por soldados del Batallón de Infantería Liviana N.° 14 Capitán Antonio Ricaurte, quienes localizaron las estructuras instaladas de manera clandestina para el apoderamiento ilegal de hidrocarburos.

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Según el Ejército, estas conexiones ilegales afectan los recursos del Estado y podrían ser utilizadas como fuente de financiación para estructuras criminales. Con la destrucción de las válvulas, las autoridades buscan afectar las capacidades empleadas para este delito y proteger los activos estratégicos y la infraestructura petrolera de la región.

La operación se realizó en el marco del Plan Ayacucho Plus, estrategia mediante la cual las Fuerzas Militares adelantan acciones para debilitar las capacidades de los grupos armados y fortalecer la seguridad en sus áreas de operaciones.

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La Quinta Brigada señaló que continuará desarrollando operaciones militares contra el hurto de hidrocarburos y otras actividades ilícitas en los municipios bajo su jurisdicción.

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