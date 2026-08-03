Ecopetrol reportó caída en producción de hidrocarburos pese a aumento de sus utilidades

Ecopetrol cerró el segundo trimestre de 2026 con un resultado financiero positivo, pero con un comportamiento operativo que llama la atención: la producción de hidrocarburos disminuyó.

La compañía reportó una producción de 705.800 barriles equivalentes por día, una caída del 6,6 % frente al mismo periodo del año anterior.

La reducción en la producción, según explicó la compañía petrolera, se debe principalmente a menores volúmenes en algunos activos y a bloqueos y restricciones operativas que afectaron varios campos en Colombia.

“Un elemento fundamental en el tema de producción es el bloqueo que tuvimos durante 76 días en Orinoquía, por parte de unos miembros de una subdirectiva, donde nos estaban pidiendo condiciones que no tenían lugar, hasta que se llegaron a acuerdos para poder levantar ese paro”, señaló Juan Carlos Hurtado, presidente encargado de Ecopetrol.



La compañía señaló que, aunque estas dificultades tuvieron un impacto sobre la operación, la caída no estaría relacionada con los cuestionamientos reputacionales que han rodeado a la petrolera.

“La línea de producción no tuvo nada que ver con este tema reputacional, sino que obedeció más a un tema de entorno y a problemas de confiabilidad del sistema de interconexión eléctrica con los campos de Caño Sur y Rubiales”, agregó.

Imagen de un tanque de almacenamiento de petróleo crudo en la planta de la petrolera colombiana Ecopetrol en Acacias, departamento del Meta. Foto: AFP

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Cabe destacar que este comportamiento contrasta con el resultado financiero del trimestre. Ecopetrol registró utilidades por cerca de 6 billones de pesos, lo que representa un incremento del 235 % frente al mismo periodo del año anterior. El resultado estuvo favorecido, entre otros factores, por el comportamiento de los precios del crudo y por el desempeño de las refinerías.

Asimismo, de cara a los próximos años, la compañía también señaló que evalúa nuevas alternativas para aumentar su producción y reservas de gas. Entre ellas están las oportunidades de negocio en Venezuela, además del desarrollo de proyectos como Sirius, que adelanta junto con Petrobras.

“Seguimos esperando licencias para poder avanzar en todas las oportunidades que se puedan presentar, no solo en el tema de importación de gas, sino en la posibilidad de operar algún activo, sea de hidrocarburos o energético, para poder avanzar. Pero para nosotros es fundamental cumplir con todos los procedimientos y, en este caso, contar con las licencias para poder avanzar en eso”, aseguró el presidente encargado de la compañía.

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La compañía también mantiene en evaluación los proyectos de yacimientos no convencionales Kalé y Platero, en Santander. Kalé cuenta con licencia y podría reactivarse si se cumplen las condiciones legales y financieras, mientras que el trámite de licencia de Platero fue suspendido. Ambos proyectos están relacionados con el debate sobre la eventual utilización del fracking en Colombia.

“Desde 2019 se viene avanzando en el análisis de proyectos. En abril de 2022 se suspendieron los proyectos que se habían denominado como pilotos. Hoy te puedo decir que Kalé tiene licencia y se podría reactivar, una vez se cumplan las condiciones legales y financieras. El otro es Platero, en el que se suspendió la solicitud de la licencia”, agregó Hurtado.