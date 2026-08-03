Ecopetrol alcanzó utilidad neta de $6,1 billones en el segundo trimestre de 2026

El Grupo Ecopetrol reportó una utilidad neta atribuible a sus accionistas de 6,1 billones de pesos durante el segundo trimestre de 2026, un resultado que representa un incremento del 235 % en comparación con los 1,8 billones obtenidos en el mismo periodo del 2025.

La compañía también informó ingresos por 40,2 billones de pesos, un 35 % superiores a los registrados un año atrás, mientras que el EBITDA ascendió a 17,7 billones de pesos, con un crecimiento del 59 %. Además, el margen EBITDA se ubicó en 44 %, seis puntos porcentuales por encima del alcanzado en el segundo trimestre de 2025.

El presidente encargado de Ecopetrol, Juan Carlos Hurtado Parra, aseguró que estos resultados evidencian la capacidad del Grupo para ejecutar su estrategia integrada y responder a las condiciones del mercado. También destacó el comportamiento del negocio de refinación, al señalar que la empresa logró aprovechar un entorno favorable para fortalecer el desempeño de ese segmento.

Precisamente, la refinación alcanzó cifras históricas durante el trimestre. La carga consolidada llegó a 438,6 mil barriles por día, un 6 % más que en el mismo periodo de 2025, mientras que el margen bruto integrado de refinación se ubicó en 29,8 dólares por barril, más del doble del registrado un año antes. De acuerdo con la compañía, este comportamiento estuvo impulsado por mejores diferenciales internacionales en los precios del combustible para aviones, el diésel y la gasolina, lo que también permitió que el EBITDA de este segmento alcanzara los 3,1 billones de pesos.



Foto: Archivo.

En contraste, la producción de hidrocarburos se redujo hasta 705,8 mil barriles de petróleo equivalente por día, lo que representa una caída de 6,6 % frente al segundo trimestre de 2025. Ecopetrol atribuyó este resultado a una menor producción internacional en el Permian, al declive natural de campos del Piedemonte y a restricciones operativas en activos como CPO-9, Chichimene y Castilla, ubicados en el Meta.

El informe de Ecopetrol también destacó avances en otros frentes estratégicos. En el mercado internacional, las filiales de Houston y Singapur continuaron fortaleciendo la comercialización de crudos y derivados, mientras que en el negocio de Energías para la Transición la empresa informó que actualmente abastece cerca del 62 % de la demanda nacional de gas natural. A esto se suman los resultados de ISA y sus filiales en Brasil, que obtuvieron nuevas adjudicaciones en proyectos de transmisión de energía por un valor de 428 millones de dólares.

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En materia financiera, Ecopetrol cerró el primer semestre con una caja consolidada de 11,3 billones de pesos y un indicador de deuda bruta sobre EBITDA de 2,0 veces, por debajo del límite establecido para este año. Durante ese periodo también completó el pago de dividendos al accionista mayoritario por 5 billones de pesos. Asimismo, el saldo pendiente por cobrar al Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (FEPC) llegó a 8 billones de pesos al cierre de junio. Según Hurtado Parra, estos resultados mantienen a la compañía en línea con el cumplimiento de sus metas anuales.