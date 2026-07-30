Ricardo Roa pidió perdón a Ecopetrol y dice que no saldrá del país tras dejar la compañía

"Llegó la hora, para muchos esperada, para otros no, pero llegó la hora de hacer un cierre en este importante, en este espacio donde crecimos, donde tuve la oportunidad de colocar a los seres humanos en el centro” así fue como inició su última intervención pública como presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa.

Misma intervención en donde aseguró que permanecerá en el país y afrontará los procesos judiciales que cursan en su contra, insistiendo en que colaborará con las autoridades y atenderá los requerimientos dentro de los procedimientos establecidos.

“Yo aquí me quedaré con confianza, con tranquilidad, asumiendo (…) Voy a estar aquí poniendo la cara y dando la cara ante las instancias de justicia que están haciendo sus investigaciones y, lógicamente, las que vengan hacia futuro”. afirmó

Además, Roa aseguró que durante una reunión le pidió perdón a toda la organización por el hecho de que sus asuntos personales afectaran a la compañía. “Yo lamenté profundamente que los temas personales del ser humano, Ricardo Roa, hubieran estado en el foco de la atención de esta organización, porque impidieron mostrar los verdaderos logros y resultados que hemos hecho durante este tiempo”, sostuvo.



Las declaraciones se conocen en medio del cambio de liderazgo en la compañía. La junta directiva acordó la salida temporal de Roa mediante un esquema de vacaciones y una licencia, mientras se concreta su relevo en la presidencia de la estatal petrolera. Durante ese periodo, la dirección de Ecopetrol quedará en manos de Juan Carlos Hurtado Parra, actual vicepresidente ejecutivo de Hidrocarburos y primer suplente del presidente.

Como parte de su balance de gestión, también defendió la estrategia de transición energética, señalando que no es una iniciativa creada durante su administración, sino una hoja de ruta que comenzó a construirse hace más de una década y que, durante su gestión, buscó acelerar la consolidación de Ecopetrol como un grupo multienergético.

Según explicó, el fortalecimiento del negocio tradicional de petróleo y gas ha permitido financiar inversiones en energías limpias, descarbonización y sostenibilidad. “Buscamos hacer una estructura, además, de costos sostenibles, fundada en que la energía representa prácticamente el 30 por ciento del componente de costo de nuestra producción, de nuestra refinación y de nuestro transporte de crudos y combustibles”, añadió.

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Frente a las críticas por el manejo del gas natural, sostuvo que la compañía mantiene una apuesta decidida por este combustible y afirmó que Ecopetrol dejó de comprar gas externo para aumentar el suministro al mercado nacional, sin afectar su operación ni sus resultados financieros.

Foto: imagen de archivo, Ecopetrol.

“Y se nos echa la culpa, a toda hora, de que no produjimos gas, de que el gas no es importante para Ecopetrol, de que el balance y la oferta de gas, pues, nos son indiferentes. Pues no”, aseguró.

Mencionó también que “hoy Ecopetrol no compra un metro cúbico de gas al mercado debido a que, en su rebalanceo y en su ejercicio de autoeficiencia en el consumo, ha dejado de consumir gas, sin afectar ni la operación, ni los resultados operativos, ni los técnicos, ni los resultados económicos. Estamos colocándole más gas al país”.

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Finalmente, el presidente saliente anticipó que, aunque aún no puede revelar oficialmente las cifras del primer semestre de 2026, los resultados financieros de la compañía serán positivos en indicadores como ingresos, EBITDA y utilidad neta.

